В Серебряных Прудах начали уборку урожая капусты

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Предприятие из Серебряных Прудов «Агромир 2011» приступило к уборке капусты. Уже успели убрали 10 га из посаженных 80, сообщает издание «Серебряно-Прудский вестник».
«В полях капуста собирается руками. Сначала её очищают от верхних листов, отделяют от корня, а затем бережно собирают в деревянные ящики, которые увозят с поля на базу. Там её перерабатывают, готовят к продаже и фасуют в мешки. Продукт реализуется в торговых сетях Москвы. Выращиванием капусты ООО «Агромир 2011» занимается более семи лет», – говорится в сообщении.Агроном Евгений Чекмарёв рекомендовал садоводам убирать поздние сорта в прохладную погоду, чтобы увеличить продолжительность их хранения. Рыхлые кочаны лучше засолить, а плотные убрать в подвал или погреб. Держать их лучше в деревянных ящиках или на деревянных полках.
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Лора Луганская