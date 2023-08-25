В Серебряных Прудах появится комплекс овощехранилищ на 8 тыс тонн

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В Подмосковье построят комплекс из двух овощехранилищ для хранения и товарной обработки овощей. Проект реализует компания «Агромир-2011» в городском округе Серебряные Пруды, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
У предприятия – около 200 га земли. На половине из них выращивают овощи открытого грунта. Для современных условий хранения урожая сейчас строится комплекс овощехранилищ мощностью 8 тысяч тонн.
Объём планируемых инвестиций – 100 млн рублей. В общей сложности компания получила около 7 млн рублей господдержки на производство, приобретение сельхозтехники и удобрений.
«Агромир-2011» – крупнейший производитель овощей открытого грунта на территории Серебряных Прудов. Предприятие производит лук, морковь, капусту и свёклу.
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Лора Луганская