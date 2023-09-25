В Сергиевой Лавре опровергли информацию о производстве там колбасы, пива и энергетиков

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«Продукция под маркой «Сергиев канон» присутствует на полках крупных розничных торговых сетей. Доходы от продажи направляют на социальные проекты. Это обеспечение продуктами малоимущих семей в Московской области, воспитанников Варницкой гимназии, братии лавры и студентов Московской духовной академии», – рассказали в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.
Недавно лавра подала заявку на регистрацию товарного знака Sergiev Kanon. Made in Lavra в качестве англоязычной версии основного бренда. Новый товарный знак регистрируется для поставок монастырской продукции за рубеж. Уже заключён первый контракт на поставку фирменного продукта – Посадского сбитня. В октябре подмосковную продукцию поставят в Египет. После этого специалисты изучат возможности поставки фирменных морсов в Китай, где востребованы низкокалорийные напитки с пониженным содержанием сахара.
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