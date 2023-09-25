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В Сергиевой Лавре опровергли информацию о производстве там колбасы, пива и энергетиков

25 сентября 2023, 19:13
Фото: Istockphoto / arh-sib@rambler.ru

Фото: Istockphoto / arh-sib@rambler.ru

Представители Троице-Сергиевой Лавры опровергли появившуюся в некоторых СМИ информацию о якобы планируемом производстве и экспорте колбасы, пива, досок для сёрфинга, вазелина, помады и энергетических напитков под брендом «Сергиев канон». Она не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
Дело в том, что торговый знак, согласно международным нормам, регистрируют на широкий спектр товаров по классам продукции. Это не означает, что весь перечень планируют производить и поставлять за границу.
«Продукция под маркой «Сергиев канон» присутствует на полках крупных розничных торговых сетей. Доходы от продажи направляют на социальные проекты. Это обеспечение продуктами малоимущих семей в Московской области, воспитанников Варницкой гимназии, братии лавры и студентов Московской духовной академии», – рассказали в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.

Товарный знак «Сергиев канон. Приготовлено в Лавре» был зарегистрирован в 2014 году. Продукты производит социально ориентированная некоммерческая организация «Монастырская трапеза», учреждённая Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой.

Недавно лавра подала заявку на регистрацию товарного знака Sergiev Kanon. Made in Lavra в качестве англоязычной версии основного бренда. Новый товарный знак регистрируется для поставок монастырской продукции за рубеж. Уже заключён первый контракт на поставку фирменного продукта – Посадского сбитня. В октябре подмосковную продукцию поставят в Египет. После этого специалисты изучат возможности поставки фирменных морсов в Китай, где востребованы низкокалорийные напитки с пониженным содержанием сахара.

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#сергиев посад
#экономика
#минсельхозпрод мо
#подмосковье
#московская область
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Подмосковный Сергиев Посад и китайский Вэйхай стали побратимами
25 сентября 2023, 18:57

Фото: Минсельхозпрод МО

Побратимские отношения установлены между подмосковным Сергиевым Посадом и китайским городом Вэйхай. Церемония подписания соглашения прошла на Всемирном форуме городов-побратимов в КНР, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«В этом году Подмосковье планирует заключить четыре межмуниципальных соглашения – областные города станут побратимами с рядом китайских городов. Аналогичные документы уже подписали Ступино и Циндао, Мытищи и Дэчжоу. Планируется также заключить соглашение между Каширой и китайским городом Шоугуан», – рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
Соглашение предполагает сотрудничество городов в области сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, торговли, выставок, науки и техники, культуры, образования, спорта, здравоохранения. Также муниципалитеты будут обмениваться квалифицированными специалистами. 
 
Кроме того, руководители городов будут поддерживать регулярные контакты для согласования вопросов сотрудничества, а также вопросов, представляющих взаимный интерес.
 
Участниками международного мероприятии стали порядка 5 тыс человек – представители 40 стран. 
 
За последние 10 лет китайские партнёры привлекли в экономику области более 750 млн долларов, создали свыше 6 тыс рабочих мест. 

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#георгий филимонов
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#сергиев посад
#китай
#город
#подмосковье
#московская область
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Таиланд планирует внедрить карты «Мир» после визовых нововведений
25 сентября 2023, 18:45

Фото: iStock/Diy13

Таиланд надеется внедрить карты «Мир» после принятия визовых нововведений для россиян. Об этом заявил исполнительный директор департамента европейского региона туристического управления Таиланда (ТАТ) Тирасил Тапен.
Он отметил, что в настоящее время оплата картами российской платёжной системы «Мир» пока недоступна в Таиланде, однако этот вопрос активно обсуждается.

Ранее Тапен заявил, что в Таиланде рассматривается возможность увеличения срока безвиза для россиян. Есть два варианта: с 30 дней либо до 60, либо до 90 дней. 

Напомним, что ранее Центробанк заявлял, что в текущем году оплата по российским картам «Мир» будет доступна в пяти-шести новых странах. С недавнего времени банковские карты доступны уже на Кубе и во Вьетнаме.

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#карта «мир»
#таиланд
#россия
#визы
#оплата
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Волоколамским аграриям осталось убрать 10% зерновых и зернобобовых культур
25 сентября 2023, 18:29

Фото: администрация Волоколамского г. о.

Аграрии Волоколамского городского округа завершили уборку зерновых и зернобобовых культур на 90%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Валовой сбор уже превысил 13 тонн. Собрали урожай с 4479 га. Эти показатели превышают прошлогодние за аналогичный период более чем в два раза. Рад за наших фермеров. Осталось всего 10% от засеянных площадей», – сказал глава городского округа Михаил Сылка.
По его словам, сейчас активно убирают яровой ячмень. Уборку озимых в целом завершили.  По оценке Сылки, самые высокие результаты по уборочной кампании показывает агрохолдинг «Авангард». Там выращивают один из лучших сортов кукурузы – «Ладожский 191 МВ».  

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#волоколамск
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#московская область
#аграрный сектор
#апк
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«Почта России» ответила на заявление Валентины Матвиенко о финансовой дыре
25 сентября 2023, 17:35

Фото: istock / JessAerons

Компания «Почта России» ответила на заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о финансовой дыре в организации.
Глава структуры Михаил Волков в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что вначале 2023 года финансовое положение было «крайне непростым», но за полгода «Почте России» удалось сократить убытки от операционной деятельности почти в три раза, открыть многие временно закрытые отделения, вернуть людей. Несмотря на это, сейчас ситуация продолжает оставаться «очень напряженной».

По словам Волкова, около 27 тысяч отделений почты находятся в удаленных населенных пунктах, в селах и несут убытки. Но они выполняют важную социальную функцию, так как нужны людям. Именно поэтому «Почта России надеется на «системную поддержку».

Напомним, что Валентина Матвиенко во время выступления на заседании  верхней палаты парламента назвала финансовое положение почты России «очень печальным». Она заявила, что необходимо немедленно принять меры и разработать «правильную финансовую модель существования».

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Бизнес-омбудсмен помог сдвинуть с «мертвой точки» вопрос подмосковного предпринимателя
25 сентября 2023, 17:12

Фото: пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей

К Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Московской области Владимиру Головнёву обратился предприниматель по вопросу присоединения производства к сети газораспределения.

К Владимиру Головнёву обратился директор общества с ограниченной ответственностью, который уже более 1,5 лет не может запустить производство из-за отсутствия подключения объекта к сети газораспределения, сообщает «Радио 1» пресс-служба Уполномоченного.

У предпринимателя заключён договор с АО «Мособлгаз» в июля 2021 года. Предприниматель написал претензию в отношении АО «Мособлгаз», с момента которой прошло уже полтора года, но вопрос это так и не решило.

Владимир Головнёв ознакомился с материалами дела и инициировал проведение рабочей встречи предпринимателя с должностными лицами филиала АО «Мособлгаз» «Север», по результатам которой согласован план мероприятий по исполнению АО «Мособлгаз» подключения объекта к сети газораспределения в срок до 29 декабря 2023 года.

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Названа среднемесячная зарплата в Подмосковье
Мосстат подсчитал среднемесячную зарплату в Подмосковье
25 сентября 2023, 17:11

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

В Мосстате сообщили, что среднемесячная зарплата в Московской области с января по июль составила 78 тыс. рублей.
Отмечается, что самые высокие зарплаты получают работники финансовой и страховой деятельности, информации и связи, а также научной и технической областей.

Как передают «Вести Подмосковья», среди округов Подмосковья наиболее высокие зарплаты были зафиксированы в Подольске, Лобне и Черноголовке.

Ранее председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский рассказал, как правильно рассчитать пенсию россиянам после индексации.

«Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют с 1 января будущего года на 5,3%. То есть, чтобы понять, какая конечная сумма пенсии, ее нужно увеличить на 5,3%», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Рязанский.

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#пенсии
#зарплаты
#работники
#московская область
#статистика
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Матвиенко: Экономика России преодолела самый тяжелый период
25 сентября 2023, 16:38

Фото: istock / ipopba

Экономика России выходит на траекторию роста, преодолев самый сложный период. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, информацию передает РИА Новости.

После выступления главы Министерства экономического развития РФ Максима Решетникова в ходе «правительственного часа» Матвиенко рассказала, что экономике России для развития нужен определенный ряд мер, поскольку задачи, стоящие перед ней, не решить только повышением Центробанком ключевой ставки.

«Самый тяжелый период мы преодолели, но это не значит, что впереди нас ждут тепличные условия», — заключила спикер.
Матвиенко отметила, что хоть российская экономика прошла основные трудности, все равно необходимо наращивать обороты в таком же темпе. Кроме того, она указала, что в Совфеде проявляют интерес к развитию экономики субъектов РФ.

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#экономика
#валентина матвиенко
#новости
#рф
#развитие
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В подмосковном Воскресенске построят производство металлоконструкций
25 сентября 2023, 15:58

Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

В городском округе Воскресенск построят импортозамещающее предприятие по производству металлоконструкций.

Инвестор построит предприятие по проектированию и производству строительного оборудования — опалубочных систем, модульных лесов для монолитных, монтажных и фасадных работ, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Введение в эксплуатацию производства запланировано на 2025 год.

Подмосковные предприниматели могут выбрать локацию для строительства бизнеса на инвестиционной карте Московской области.  

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Важный для российской экономики объект построили в Подмосковье.
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#инвестиции
#инвесторы
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Матвиенко озабочена финансовой дырой в «Почте России»
Матвиенко заявила о финансовой дыре в «Почте России»
25 сентября 2023, 15:13

Фото: iStock/JessAerons

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о финансовой дыре в «Почте России». Этот вопрос она подняла на заседании, обращаясь к министру экономического развития Максиму Решетникову.
По ее словам, финансовое положение в организации довольно печальное. Матвиенко подчеркнул, что все об этом знают, однако никто не принимает никаких шагов по изменению ситуации.

«Может быть, сделать все-таки тщательный анализ происходящего: может, там другие процессы идут, которые надо с участием правоохранительных органов поправить или других. Ну невозможно: дыра в «Почте» финансовая растет и растет, и никто не реагирует», — сказала Матвиенко.
 
Она считает, что решения данного вопроса необходимо оперативно разработать финансовую модель, подчеркнув, что вопрос финансового состояния «Почты России» вызывает у нее озабоченность.

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