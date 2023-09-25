В Сергиевой Лавре опровергли информацию о производстве там колбасы, пива и энергетиков

К Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Московской области Владимиру Головнёву обратился предприниматель по вопросу присоединения производства к сети газораспределения.

К Владимиру Головнёву обратился директор общества с ограниченной ответственностью, который уже более 1,5 лет не может запустить производство из-за отсутствия подключения объекта к сети газораспределения, сообщает «Радио 1» пресс-служба Уполномоченного.

У предпринимателя заключён договор с АО «Мособлгаз» в июля 2021 года. Предприниматель написал претензию в отношении АО «Мособлгаз», с момента которой прошло уже полтора года, но вопрос это так и не решило.

Владимир Головнёв ознакомился с материалами дела и инициировал проведение рабочей встречи предпринимателя с должностными лицами филиала АО «Мособлгаз» «Север», по результатам которой согласован план мероприятий по исполнению АО «Мособлгаз» подключения объекта к сети газораспределения в срок до 29 декабря 2023 года.

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