В Сергиевом Посаде в 2024 году построят новую экоферму

Фото: Минсельхозпрод МО
В городском округе Сергиев Посад появится экоферма. Ход строительства проверили сотрудники подмосковного Главгосстройнадзора, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Застройщик, ООО «Зеленград», планирует возвести экоферму в рекордно короткие сроки – менее, чем за полгода. На ферме будут выращивать коров, птиц и овец, производить молочную и мясную продукцию», – говорится в сообщении.Большой животноводческий комплекс будет включать молочный цех, цех полуфабрикатов, птичники для бройлеров и несушек, коровник, овчарню. Будут возведены все необходимые инфраструктурные объекты.
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