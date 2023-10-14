В Швеции обеспокоены способностью Путина «все отключить»

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Экс-президент Интерпола Бьерн Эрикссон заявил, что в Швеции начали беспокоиться из-за отказа от наличных денег, так как в случае отключения электроэнергии это может привести к угрозе национальной безопасности. Об этом пишет The Telegraph.
«Люди начали сознавать, что президенту РФ Путину ничего не стоит взять и все отключить», — цитирует издание слова собеседника.
Эрикссон добавил, что население Швеции беспокоится из-за упора на цифровые платежи, который может в случае кибератаки на страну может привести к огромным рискам.
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