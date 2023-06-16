В Солнечногорске наладят производство горно-шахтного оборудования

Фото: Мининвест МО
«Инвестор вложит в проект около 9 млрд рублей. Производственные мощности появятся в городском округе Солнечногорск в 2025 году. Там создадут концерн, где будут выпускать отечественное оборудование для строительства шахт, добычи твёрдых полезных ископаемых и горных работ», – рассказала Зиновьева.
На предприятиях будут выпускать погрузо-доставочные машины, шахтные самосвалы, буровые установки и вспомогательную технику для горных работ.
Ранее «Радио 1» сообщало, что подмосковный Мининвест и Сбербанк будут вместе привлекать инвестиции в регион.