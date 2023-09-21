В Солнечногорске запустят не имеющее аналогов в России производство

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В городском округе Солнечногорск появится производство для выпуска текстильной ленты с ПВХ-покрытием технического назначения. Аналогов этой продукции в России не производится. Производство запустит компания «Промтент Север», сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Инвестиции в запуск нового предприятия компании «Промтент Север» составят 21 млн рублей. Производственную деятельность инвестор планирует начать в 2026 году», – рассказала о проекте Зиновьева.Для стратегического импортозамещающего инвестпроекта компании предоставили земельный участок по программе «Земля за 1 рубль».
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