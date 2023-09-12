В Совфеде прокомментировали решение властей не поднимать налоги

Фото: iStock/Pra-chid
Член бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков заявил, что решение властей не поднимать налоги позволит бизнесу иметь дополнительный режим стабильности. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, в рамках выступления на ВЭФ президент России Владимир Путин заявил, что правительство пока не видит необходимости поднимать налоги. Ранее глава российского государства заявил, что в настоящее время зарплаты россиян растут, однако по-прежнему остаются довольно скромными.
Читайте также:
Путин: правительство пока не видит необходимости поднимать налоги
Экономист Потапенко: россияне живут не в статистике, а в реальности с инфляцией 35%
Путин высоко оценил уровень кредитования в России
Екатерина Коршунова