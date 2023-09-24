В США испугались хода Путина и его союзников

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Расширение БРИКС и возможная дедолларизация мировой экономики могут привести к серьезным последствиям для США. Об этом сообщает New York Post.
Ранее Министерство экономического развития России спрогнозировало к концу года укрепление национальной валюты. Глава ведомства Максим Решетников заявил, что американский доллар к началу 2024 года будет стоить 94 рубля.
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Екатерина Коршунова