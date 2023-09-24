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В США испугались хода Путина и его союзников

NYP: дедолларизация мировой экономики приведет к тяжелым последствиям для США
24 сентября 2023, 13:57
Фото: iStock/YayaErnst

Фото: iStock/YayaErnst

Расширение БРИКС и возможная дедолларизация мировой экономики могут привести к серьезным последствиям для США. Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, если американская валюта перестанет быть главной мировой валютой в результате расширения БРИКС и дальнейшего развития этой организации, то США лишатся влияния над другими государствами и возможности их контролировать. Сообщается, что процесс дедолларизации может также привести к тяжелым экономическим проблемам в Вашингтоне.

Ранее Министерство экономического развития России спрогнозировало к концу года укрепление национальной валюты. Глава ведомства Максим Решетников заявил, что американский доллар к началу 2024 года будет стоить 94 рубля.

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#сша
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#валюта
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Экономики некоторых европейских стран ухудшились на фоне СВО
24 сентября 2023, 09:20

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Экономика Франции, Германии, Великобритании, Италии, а также Швейцарии значительно пострадала из-за проведения специальной военной операции РФ на Украине.
Данное исследование опубликовало норвежское онлайн-издание ABC Nyheter. Аналитики выяснили, что с самого начала СВО Европа испытывает на себе её отголоски. В феврале прошлого года резко выросли цены на энергоносители, а также произошли потрясения на западных финансовых рынках.
 
«Мрачные прогнозы касаются экономик Германии, Великобритании, Франции, Италии и Швейцарии. По подсчётам специалистов, если бы не было военных действий, то ВВП этих стран могли быть на 0,1—0,7% выше нынешних значений, а инфляция находилась бы на 0,2—0,4% ниже существующих показателей», —сказано в материале.
Наиболее значительный урон нанесён экономике Германии. Главными причинами послужили значительное увеличение военных расходов, а также рост количества мигрантов.

Ранее сообщалось, что затягивание военного конфликта на украинской территории уничтожит и так слабую экономику Украины. Национальный банк Украины регулярно увеличивает выпуск денег. Так, в марте 2022 года было напечатано 20 миллиардов гривен, а в июне 105 миллиардов гривен. Такой объем печати денег приближает дефолт, усиливает долларизацию экономики и приводит ее к выводу сбережений из финансовой системы страны.

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#экономика
#сво
#европа
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Депутат Делягин раскрыл реальные последствия повышения ключевой ставки до 13%
Делягин: ключевой ставки 13% достаточно «для убийства промышленности» в РФ
23 сентября 2023, 17:47

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что ключевой ставки 13% достаточно «для убийства промышленности» в РФ. Об этом сообщает Царьград.
По мнению Делягина, российская экономика испытывает серьезный денежный голод, искусственно созданный главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной и министром финансов Антоном Силуановым. Он пояснил, что Центробанк принимает решение о повышении процентной ставки, при этом используя методы, которые применяются для экономик, страдающих от избытка денежной массы.

«И вот что делает Набиуллина: применяет методы, которые разработаны для оздоровления людей с избыточным весом, к людям или экономике с нехваткой веса, с искусственно созданным денежным голодом. А это способ убить экономику», — приводит слова депутата Госдумы Царьград.

Напомним, Центральный Банк России повысил ключевую ставку до 13% с 12% годовых. Такое решение Центробанк счел профилактическим. Отмечается, что это новый максимум с весны прошлого года.

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#экономика
#банк
#рост
#центробанк
#банк россии
#центральный банк россии
#цб
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В 8 российских регионах в ближайшие годы вырастут зарплаты
23 сентября 2023, 08:37

Фото: istockphoto/PROMT8

Минэкономики сообщило, что в 8 регионах страны зарплаты вырастут на 10% в 2023-2026 годах.
РБК пишет, что в 2023-2026 годах зарплаты вырастут на 10% и выше в Кемеровской области ( 11,1%), Челябинской области ( 10,8), Дагестане ( 10,6), Забайкальском крае, Мордовии, Воронежской области (по 10,1), а также Ярославской и Владимирской областях (по 10%).
 
Москва и Санкт-Петербург в данном списке не оказались.

Ранее финансовый консультант Инна Филатова поделилась информацией о том, какие работники в России могут рассчитывать на доплату в размере 45 процентов от своей заработной платы.

Филатова уточнила, что для получения доплаты в 45 процентов от зарплаты сотрудникам необходимо занимать определенные государственные должности и иметь выслугу лет. К таким должностям относятся космонавты, летчики, медики, педагоги, работники пожарной службы, сотрудники налоговой службы и федеральные государственные гражданские служащие.

Согласно ее словам, минимальный стаж для получения доплаты в 2023 году составляет 18 лет и шесть месяцев государственной службы. Эта доплата также предусмотрена для участников спецоперации на Украине.

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#работа
#деньги
#зарплата
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Власти Египта заявили, что страна не отказывалась покупать российскую пшеницу
23 сентября 2023, 05:03

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Появившаяся в западных СМИ информация об отказе Египта от закупок российской пшеницы не соответствует действительности. Об этом сообщает телеканал RT Arabic со ссылкой на первого помощника министра снабжения страны Ибрагима Ашмави.
Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что Египет отказался от закупок у России пшеницы в пользу поставок из Болгарии и Франции. В агентстве утверждали, что необходимость новой сделки появилась после того, как Россия якобы заблокировала поставки пшеницы в Египет из-за отсутствия договоренностей о цене с официальным Каиром.

В Российском зерновом союзе рассказали, что в августе 2023 года Египет стал крупнейшим покупателем российской пшеницы. В эту страну было отгружено 910 тонн зерна.

В начале сентября появилась информация о покупке Египтом полумиллиона тонн российской пшеницы в частном порядке.
Министерство снабжения африканской страны тогда объяснило этот шаг попыткой увеличить запасы пшеницы с помощью диверсификации источников импорта.


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#египет
#россия
#зерно
#торговля
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В Госдуме заявили, что удержать низкие цены на бензин в России невозможно
23 сентября 2023, 02:36

Фото: Фотобанк Московской области

Глава комитета Госдумы по энергетике, депутат-единоросс Павел Завальный заявил, что, по его мнению, удержать низкие цены на бензин в России «невозможно». Об этом пишет «Московский комсомолец».
Он считает, что сделать это не поможет и введенный правительством РФ запрет на экспорт топлива.

По словам Завального, субсидировать внутренний рынок за счет внешнего, удерживая таким образом низкие цены на топливо для российских потребителей, при текущих параметрах демпфера по топливу и экспортных пошлинах не получится.

Парламентарий полагает, что для стабилизации цен на топливо в РФ «надо подкорректировать налоговый маневр с точки зрения таможенных пошлин, демпфера и механизма компенсации» с учетом текущей ситуации. Также Павел Завальный считает, что введенный правительством запрет на экспорт бензина и дизтоплива будет действовать «неделю-две, максимум месяц».

При этом в министерстве энергетики РФ ожидают снижения цен на бензин и дизельное топливо как в опте, так и у независимых АЗС, сообщил директор департамента нефтегазового комплекса ведомства Антон Рубцов.

Снижение цен в мелком и крупном опте даст стабилизацию и необходимую доходность и в розничном сегменте, что позволит независимым заправщикам также снизить цены, отметил Рубцов. Кроме того, недавно введенные правительством РФ ограничения на экспорт бензина и дизеля позволят пресечь серый экспорт, насытить внутренний рынок, что также может привести к дополнительному снижению цен.

Напомним, Правительство РФ с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизеля. Несмотря на слухи, запрет введен всем государствам, кроме стран Евразийского экономического союза.


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#бензин
#цены
#топливо
#госдума
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В Дмитрове в 2024 году построят производство готовых блюд
22 сентября 2023, 22:50

Фото: Главгосстройнадзор МО

Вблизи деревни Гришино Дмитровского городского округа появится фабрики-кухни. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области, сотрудники которого проверили ход строительства.
На предприятии будут выпускать около 150 наименований готовых блюд под брендом «Аппетитов – готовая еда», а также полуфабрикатов из подмосковного сырья. Площадь объекта превысит 25 тыс кв м, а мощность производственного блока составит 40 тонн в сутки.
 
Завершить строительство планируют в III квартале будущего года. На новом производстве создадут 265 рабочих мест.

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#главгосстройнадзор мо
#экономика
#строительство
#кулинария
#производство
#дмитров
#подмосковье
#московская область
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Стала известна дальнейшая ситуация на нестабильном нефтяном рынке
Деев: на нефтяных биржах скоро будет наблюдаться ажиотаж
22 сентября 2023, 20:57

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Руководитель департамента AMarkets Артём Деев спрогнозировал дальнейшее развитие ситуации на нефтяном рынке. Об этом сообщает RT.
Деев отметил, что на прошлой неделе, впервые за этот год, цена нефти марки Brent подскочила до отметки в 95 долларов за баррель. Следом за этим, начали подниматься цены и на другие марки нефти.

По словам собеседника RT, на нефтяном рынке сейчас наблюдается сложная ситуация. Сократили поставки Россия и страны ОПЕК . Вскоре ограничит поставки нефти и Саудовская Аравия. Специалист уверен, что в ближайшем будущем стоит ожидать роста котировок и заметного ажиотажа на биржах. 

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#нефть
#биржа
#прогноз
#рынок
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В Подмосковье за год увеличили сбор тепличных овощей на 23%
22 сентября 2023, 20:46

Фото: администрация г. о. Кашира

В Московской области с начала года собрали более 100 тыс тонн овощей закрытого грунта. В 2022 году за аналогичный период была собрана 81 тысяча тонн. Таким образом, объём производства тепличных овощей увеличили на 23%, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
По данным министерства, с начала 2023-го в Подмосковье в теплицах собрали 56 тыс тонн огурцов, 42,7 тыс тонн томатов и 1,8 тыс тонн других овощей.
 
При этом Подмосковье лидирует в России по динамике роста площадей теплиц. С 2014 года в регионе успешно заработали 12 крупных тепличных проектов общей площадью более 220 га. 
 
Строительство крупных тепличных комплексов позволило региону за девять лет увеличить производство овощей закрытого грунта более чем в 10 раз.

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#экономика
#минсельхозпрод мо
#овощи
#теплица
#урожай
#подмосковье
#московская область
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В Минэнерго объяснили причину роста тарифов на газ и электроэнергию
Минэнерго объяснило индексацию тарифов на газ и электроэнергию ростом издержек
22 сентября 2023, 20:31

Фото: iStock/gopixa

В Минэнерго России объяснили, что причиной индексации тарифов на газ и электроэнергию является рост издержек производителей и поставщиков из-за общего увеличения цен.
«В Минэнерго считают, что основная причина индексации тарифов – рост издержек производителей и поставщиков, связанных с общим увеличением цен в экономике (инфляционная составляющая), а также в конкретной сфере (например, на энергоресурсы для производства электроэнергии)», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, с помощью индексации будут компенсированы издержки производителей и поставщиков. Кроме того, будет увеличена надёжность энергосистем, благодаря чему потребители будут обеспечены бесперебойным электроснабжением.

При этом индексация тарифов на газ позволит продолжить программу социальной газификации на новых российских территориях, которые нуждаются в восстановлении газовой инфраструктуры.

Ранее стало известно, что рост совокупного платежа по квитанциям ЖКХ в следующем году не будет выше 9,8%. Такие цифры приводятся в прогнозе социально-экономического развития России на период 2024-2026 годов.

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#жкх
#газ
#цены
#индексация
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