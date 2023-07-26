В США ключевую процентную ставку повысили до 5,25-5,5%

Нарушение иностранцем или лицом без гражданства правил въезда в Россию или пребывания в стране влечёт административный штраф от 2 тыс до 5 тыс рублей с выдворением за пределы Российской Федерации или без такового. Об этом напомнили в Главном управлении МВД России по Московской области.