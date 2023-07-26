В США ключевую процентную ставку повысили до 5,25-5,5%

Фото: iStock/marchmeena29
Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25—5,5% годовых. Об этом сообщили в пресс-релизе на сайте регулятора США.
Сообщается, что ужесточенные условия кредитования для домашних хозяйств и предприятий, возможно, окажут воздействие на активность экономики, инфляцию и занятость.
В ФРС подчеркнули, что не исключают целесообразности повышения процентной ставки в будущем.
Отмечается, что регулятор сохраняет свое повышенное внимание к рискам инфляции.
Напомним, ранее по информации Федеральной резервной системы США, за последний год из банковской системы Америки было выведено 742 млрд долларов депозитов. На данный момент банки США имеют на своих балансах около 17,28 триллионов долларов депозитов, при этом денежный отток продолжается.
Читайте также:
Банки США теряют сотни миллиардов долларов
Порядка 35% экономистов ожидают дефолт в США
США «подорвались» на финансовой бомбе, которую готовили России
В ФРС подчеркнули, что не исключают целесообразности повышения процентной ставки в будущем.
Напомним, ранее по информации Федеральной резервной системы США, за последний год из банковской системы Америки было выведено 742 млрд долларов депозитов. На данный момент банки США имеют на своих балансах около 17,28 триллионов долларов депозитов, при этом денежный отток продолжается.
Читайте также:
Банки США теряют сотни миллиардов долларов
Порядка 35% экономистов ожидают дефолт в США
США «подорвались» на финансовой бомбе, которую готовили России
Екатерина Коршунова