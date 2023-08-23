В США несут издержки из-за чрезмерной зависимости от ядерного топлива из России

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США несут издержки из-за чрезмерной зависимости от РФ в области ядерного топлива. Для решения этой проблемы планируется увеличение производства обогащенного урана и расширение мощности на заводе компании Urenco в штате Нью-Мексико. Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на советника Белого дома по ядерным вопросам Праная Вадди и главного исполнительного директора американского подразделения Urenco Карен Фили.
По словам Вадди, не только США несут издержки, но и весь мир. Для решения проблемы с зависимостью от России в области ядерного топлива запланировано увеличение мощностей завода Urenco. Отмечается, что завершить его планируют в 2027 году.
Сообщается, что в комплексе с увеличением заводских мощностей завода ожидается покрытие доли «Росатома» на рынке США.
Напомним, ранее военный эксперт, экс-член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин заявил, что решение о начале сброса воды с АЭС «Фукусима-1» — это недружественный шаг по отношению к РФ, КНР, Северной и Южной Корее.
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Сообщается, что в комплексе с увеличением заводских мощностей завода ожидается покрытие доли «Росатома» на рынке США.
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Екатерина Коршунова