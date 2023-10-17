В США обратились к Байдену из-за ситуации на Украине

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Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что администрации президента США Джо Байдена следует сократить помощь Украине для поддержания собственной экономики. Об этом Макгрегор написал в социальной сети X.
Ранее сообщалось о том, что госдолг США обновил исторический максимум. За день показатель вырос на 275 млрд долларов и достиг 33,442 трлн долларов, что на 3% больше всей задолженности России. Доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Владимир Скалкин заявил, что дефолт США не грозит, хотя бы потому что страна уже его объявила.
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