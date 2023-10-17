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В США обратились к Байдену из-за ситуации на Украине

Полковник Макгрегор призвал Байдена сократить траты на нужды Украины
17 октября 2023, 13:06
Фото: iStock/ValleraTo

Фото: iStock/ValleraTo

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что администрации президента США Джо Байдена следует сократить помощь Украине для поддержания собственной экономики. Об этом Макгрегор написал в социальной сети X.

По словам Макгрегора, на данный момент экономика США сильно ослабла. Для исправления ситуации бывший советник Пентагона предложил уменьшить количество военной помощи Киеву и прекратить конфликт с Россией.

Ранее сообщалось о том, что госдолг США обновил исторический максимум. За день показатель вырос на 275 млрд долларов и достиг 33,442 трлн долларов, что на 3% больше всей задолженности России. Доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Владимир Скалкин заявил, что дефолт США не грозит, хотя бы потому что страна уже его объявила.

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#рф
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В Дубне подписали соглашение о торговом сотрудничестве с Ираном
17 октября 2023, 13:43

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

Между ОЭЗ «Дубна» и Организацей Торгово-промышленной свободной зоны «Энзели» был подписан Меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Документ подписали  исполнительный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Роман Хомяков и глава Организации Торгово-промышленной свободной зоны «Энзели» Акбар Ниази.

Сотрудничество будет происходить в вопросах взаимодействия резидентов, развития партнерских отношений и создания совместных предприятий ОЭЗ на инвестиционных площадках стран. Для России и Ирана перспективно развитие и реализация проектов высокотехнологичного бизнеса на партнерских территориях.

Кроме этого, для иранской делегации была экскурсию по ОЭЗ «Дубна». Гости посетили завод ведущего разработчика и производителя электротехнического оборудования для энергетической отрасли России Корпорации Encore. 

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#подмосковье
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Минтруд сообщил, сколько россиян заняты в теневом секторе
Более 650 тысяч россиян состоят в неформальных трудовых отношениях
17 октября 2023, 13:02

Фото: istockphoto/Jirapong Manustrong

В теневом секторе экономики России в прошлом году были заняты 663 тысячи россиян. Это 0,8% от всего трудоспособного населения.
Об этом, ссылаясь на доклад Минтруда, пишут «Известия». В списке отраслей, где существует наиболее высока доля неформальных трудовых отношений, оказались торговля, услуги, гостиничный и ресторанный бизнес, а также строительство, транспортная сфера и сельское хозяйство.

В министерстве планируют стимулировать компании для выхода из серой зоны и легализации трудовых отношений. Для этого предлагается законодательно определить понятия теневой и платформенной занятости и создать общедоступный черный список работодателей.
 
Замглавы Центра стратегических разработок (ЦСР) Екатерина Папченкова рассказала, что платформенная занятость – это такие разовые работы и услуги. Исполнители зачастую имеют статус самозанятых. Также на рынке процветает практика серого аутстаффинга - наём через посредников. Таким образом фирмы обходят трудовое законодательство и экономят.
 
Но эксперты отмечают, что неформальную занятость выявить достаточно сложно, и найденные Минтруда 700 тысяч человек представляют собой большие цифры.

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#экономика
#работа
#сотрудники
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Google «обрушил» курс доллара до 62 рублей
Курс доллара упал до 62 рублей из-за ошибки в сервисе Google
17 октября 2023, 12:43

Фото: IStock/SSV-Photo

Вечером 16 октября поисковый сервис Google показывал ошибочный курс доллара. Редакция «Радио 1» расскажет, с чем связаны неполадки и что влияет на отношение доллара к рублю.

Доллар 62 рубля


В поисковой системе Google минувшим вечером возник сбой. На сайте поисковика курс доллара отображался в значении 62,62 рубля. Некорректное значение валюты было зафиксировано из-за возникших неполадок в работе сервиса. Вскоре неточность была устранена. 

Кроме того, значение турецкой лиры и китайских юаней также были неверны. Реальное значение имел только курс евро. Пользователи стали массово отправлять жалобы на сервис и неполадки вскоре были устранены.

Реальный курс доллара


Реальное значение курса доллара поисковик Google отобразил в 23:40 по мск, через два часа после фиксации сбоя. Согласно данным Мосбиржи, курс доллара составлял 97 рублей. Последний раз, когда курс американской валюты находился на уровне 62 рублей, был в декабре 2022 года.


Курс доллара: от чего зависит


Курс доллара к рублю зависит от ряда факторов. Основными из них являются спрос на валюту и ее предложение на рынке, цены на нефть, изменение уровня ключевых процентных ставок, темпы экономического роста. Кроме того, на курс рубля влияет политика внутри государства и за его пределами. Также большое влияние на уровень рубля оказывает темп инфляции. Чем он больше, тем ниже курс рубля по отношению к иностранной валюте.
 

Рубль продолжит падать


О ситуации, связанной с волатильностью рубля высказался финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Радио 1». По его словам, указ президента России, подписанный главой государства накануне, надолго укрепить рубль не сможет. Напомним, речь идет о требовании президента об обязательной продаже валютной выручки для отдельных компаний. 

Эксперт заявил, что указ не поможет решить основные проблемы российской экономики и его действие урегулирует рыночную ситуацию на короткий срок. Он также добавил, что российская валюта продолжит падать.
 

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#курс рубля
#google
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Из-за ошибки Google курс доллара упал до отметки 62 рубля
17 октября 2023, 01:51

Фото: iStock/Alena Kravchenko

В понедельник, 16 октября, сервис Google из-за ошибки показывал, что курс доллара составляет 62 рубля.
До того момента, как Google устранил неполадки, поисковик сервиса при запросе «курс доллара к рублю» выдавал результат 62,62 рубля за доллар.

В настоящее время работа сервиса восстановлена и при запросах выдаются реальные значения. Так, курс рубля к доллару сейчас равен 97,35 рублей.

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#доллар
#курс
#курс рубля
#google
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Япония призвала Россию снять ограничения на импорт рыбы
16 октября 2023, 23:31

Фото: iStock/duybox

МИД Японии призвало Россию снять ограничения, введённые на импорт рыбы и морепродуктов из Японии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу дипломатического ведомства.
«Было бы несправедливо ужесточать ограничения на импорт японских морепродуктов без научного обоснования. Недавнее решение России вызывает крайнее сожаление, и мы настоятельно призываем его отменить», — заявили в японском МИДе.

В ведомстве отметили, что Япония предоставили подробные разъяснения о безопасности воды, которая была специально обработана, всему ​международному сообществу.

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#япония
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#импорт
#поставки
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Министерство финансов планирует поднять минимальную цену на водку
Минфин предложил увеличить цену на крепкий алкоголь
16 октября 2023, 20:31

Фото: istockphoto/nikitos77

Министерство финансов России выступило с предложением с 2024 года повысить минимальную розничную цену на водку до 299 рублей за поллитровую бутылку. Также, по мысли сотрудников ведомства, должны вырасти цены на коньяк и бренди.
Согласно проекту приказа, который опубликован на официальном сайте нормативных правовых актов, 0,5 литра водки будет стоить 299 рублей, коньяка — 556 рублей, бренди — 403 рубля. Должен подорожать и другой крепкий алкогольный напиток — ром. Его минимальная розничная цена составит, как и для бренди, 403 рубля.

В настоящее время минимальная цена водки составляет 281 рубль за 0,5 литра, коньяка — 517 рублей, бренди — 375 рублей. В пояснительной записке к проекту приказа уточняется, что при его разработке принимались во внимание влияние введенных внешних торговых и финансовых ограничений, рост стоимости импортного оборудования, комплектующих и расходных материалов.

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#цена
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#водка
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Индия недовольна из-за оплаты российской нефти в юанях
Reuters: Индия задерживает оплату нефти из России из-за недовольства юанями
16 октября 2023, 17:35

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Правительство Индии недовольно разрешением, полученным контролируемыми государством компаниями об использовании китайской валюты для оплаты российской нефти. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на двух чиновников Минфина страны.
Согласно сообщению, это стало причиной задержек в оплате уже семи партий топлива. При этом пока не понятно запретило ли правительство Индии расчеты в юанях.  

«Это не запрещено, и если у частной фирмы есть юани для расчетов по своей торговле, правительство не остановит это, но оно не будет ни поощрять, ни облегчать такую торговлю», — сказали в Минфине Индии.

Уточняется, что пока поставки не сорваны из-за задержки оплаты, при этом государственные индийские нефтеперерабатывающие компании пытаются найти альтернативные пути решения вопроса. Предлагалось оплачивать поставки российской нефти эмиратскими дирхамами, однако Россия настояла на оплату в юанях.

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Силуанов: Система налогообложения в России может измениться
16 октября 2023, 17:31

Фото: сайт Кремля

В следующем бюджетном цикле возможно изменение базовых налоговых ставок. Это коснется также ставки налога на доходы физических лиц.
Об этом рассказал глава министерства финансов РФ Антон Силуанов. Он пояснил, что налоговые вариации производятся всегда с учетом текущих требований и изменяющихся приоритетов в финансово-экономической политике, указано в сообщении на сайте Государственной думы России.

Министр также указал, что любые возможные изменения в налоговой политике будут обязательно обсуждаться с представителями общества и бизнеса, чтобы принятое решение было максимально взвешенным и обоснованным. Министр уточнил, что в текущем бюджетном цикле ставки налогов меняться не будут. Российский бюджет в любом случае останется социально ориентированным, заключил Силуанов.

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#рф
#налоги
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Подмосковье заготовило 99% корма для сельскохозяйственных животных
16 октября 2023, 17:02

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Подмосковье заготовка кормов для сельскохозяйственных животных выполнена на 99%. об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В Подмосковье завершают заготовку кормов. Работы выполнены на 99,3% от плана.  В хозяйствах всех категорий на одну условную голову в целом заготовлено 26,6 центнеров кормовых единиц», - отметил курирующий Минсельхозпрод зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.
Кроме этого,качественный корм в рационе у животных гораздо эффективнее раскрывает генетический потенциал. благодаря этому повышается молочная и мясная продуктивность скота, сохраняя здоровье и продуктивное долголетие питомцев.

Стоит отметить, что всего заготовлено 880 тысяч тонн сенажа, 600 тысяч тонн силоса и 77,2 тысячи тонн сена.

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