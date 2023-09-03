В США раскрыли, кого Путин «увел» у Запада

Фото: сайт Кремля
Американский экономист Ричард Вольф сообщил, что большинство государств либо продолжили заключать сделки с РФ, либо сохранили нейтралитет. Об этом Вольф сообщил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Вольф считает, что по этой причине Россия смогла сохранить свою экономику. Экономист отметил, что страны, которые нуждаются в финансовой поддержке, теперь могут обратиться к БРИКС, который практически так же богат, как и Запад.
По мнению Вольфа, раньше каждое государство обладало лишь одним шансом — «ехать на поклон в США». Однако теперь начались перемены.
Напомним, ранее профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС, экономист Юрий Юденков сообщил, что доллар является мировой валютой уже около ста лет, однако в последнее время наблюдается плавная тенденция к снижению его роли в международной торговле.
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По мнению Вольфа, раньше каждое государство обладало лишь одним шансом — «ехать на поклон в США». Однако теперь начались перемены.
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Екатерина Коршунова