В США рассказали о жесткой зависимости мира от Путина

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Страны Запада, и в особенности США, находятся в зависимости от российского урана. Об этом сообщает Bloomberg.
По информации издания, западные государства избегают вводить санкции против «Росатома», так как это грозит большим ущербом для их собственной экономики.
Пранай Вадди, советник Белого дома по вопросам атомной энергетики из Совета национальной безопасности заявил, что весь мир несет издержки чрезмерной зависимости от России в области ядерного топлива.
Напомним, ранее выяснилось, что США несут издержки из-за чрезмерной зависимости от РФ в области ядерного топлива. Для решения этой проблемы планируется увеличение производства обогащенного урана и расширение мощности на заводе компании Urenco в штате Нью-Мексико.
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Пранай Вадди, советник Белого дома по вопросам атомной энергетики из Совета национальной безопасности заявил, что весь мир несет издержки чрезмерной зависимости от России в области ядерного топлива.
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Екатерина Коршунова