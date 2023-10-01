В США резко подорожали бензин и дизель на фоне запрета России на экспорт топлива

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Из-за масштабного сокращения добычи Москвой и Эр-Риядом и запрета РФ на экспорт топлива стоимость нефти в США значительно выросла. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Москва сократила производство нефти на 300 тысяч баррелей в месяц до конца этого года, а Саудовская Аравия — на миллион. На формирование цен также оказали влияние наводнения в Ливии, которые помешали поставкам.
Сообщается, что цена нефтепродуктов также выросла. Стоимость 3,79 литра бензина и дизельного топлива приближается к 4 долларам. Ситуацию осложнило российское решение ограничить на неопределенный срок экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка.
Глава крупнейшей в США компании по добыче сланцевой нефти Continental Resources Даг Лолер предполагает, что котировки поднимутся до 120 и 150 долларов. При этом высокая стоимость бензина может отрицательно сказаться на рейтинге американского президента Джо Байдена.
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Сообщается, что цена нефтепродуктов также выросла. Стоимость 3,79 литра бензина и дизельного топлива приближается к 4 долларам. Ситуацию осложнило российское решение ограничить на неопределенный срок экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка.
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Екатерина Коршунова