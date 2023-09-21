В Топливном союзе раскрыли, кто виноват в росте цен на дизель и бензин

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В России временно ограничили экспорт бензина и дизеля, чтобы снизить цены для внутренних потребителей. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.
Руководитель аналитического центра независимого топливного союза Григорий Баженов выразил надежду на то, что ограничения действительно продлятся недолго и за это время власти выработают системные решения для стабилизации рынка. Однако в беседе с «Радио 1» он рассказал, что ключевая проблема роста цен на топливо заключается не в объёме производимого бензина и дизеля.
Григорий Баженов подчеркнул, что цены начали расти не внезапно. Первые скачки зафиксировали ещё в январе этого года. Уже с апреля цены выросли вдвое.
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«Ключевая проблема не в том, какой объём дизеля и бензина есть на рынке – он профицитный, мы столько не потребляем, сколько распределяем. Дело в том, что нефтяники не хотели компенсировать возросший спрос через биржу. То есть они не увеличивали предложение в паритете с выросшим спросом», — сказал эксперт.
«Рост цен начался ещё в январе, но можно сказать, что это просто был отыгрыш тех низких значений, которые были в 2022 году. Так мы вышли на приемлемый уровень для рынка – 47-48 тысяч за тонну, если говорить про 92-й бензин. Серьёзный рост начался с апреля 2023 года. Например, 92-й вырос с 45 тысяч за тонну до 70 тысяч, то есть почти в два раза увеличились цены», — добавил Баженов.Читайте также:
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Екатерина Шмакова