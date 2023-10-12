В ЦБ объяснили требование о продаже валютной выручки

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Указ об обязательной продаже валютной выручки улучшит ситуацию с ликвидностью, а также повлияет на снижение краткосрочной волатильности на рынке. Об этом рассказали в пресс-службе Центробанка.
«Установление требования по репатриации и обязательной продаже валютной выручки для 43 групп компаний может повысить оперативность реализации компаниями валюты, улучшить ситуацию с ликвидностью и внести вклад в снижение краткосрочной волатильности на рынке», - говорится в сообщении ЦБ.
Также уточняется, что в связи с этим большинство участников внешнеторговой деятельности смогут сохранить уже выработанные схемы. Таким образом, увеличение привлекательности для россиян хранить сбережения в рублях окажет значимую поддержку российской валюте.
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Элина Позднякова