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В ЦБ объяснили требование о продаже валютной выручки

12 октября 2023, 11:14
Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Указ об обязательной продаже валютной выручки улучшит ситуацию с ликвидностью, а также повлияет на снижение краткосрочной волатильности на рынке. Об этом рассказали в пресс-службе Центробанка.
«Установление требования по репатриации и обязательной продаже валютной выручки для 43 групп компаний может повысить оперативность реализации компаниями валюты, улучшить ситуацию с ликвидностью и внести вклад в снижение краткосрочной волатильности на рынке», - говорится в сообщении ЦБ.

Также уточняется, что в связи с этим большинство участников внешнеторговой деятельности смогут сохранить уже выработанные схемы. Таким образом, увеличение привлекательности для россиян хранить сбережения в рублях окажет значимую поддержку российской валюте.


Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому на ряд экспортёров РФ возлагаются обязательства по продаже иностранной валюты. Указом утвержден перечень экспортеров, который должны будут с определённой даты, определённой кабмином, зачислять в уполномоченных банках на свои счета определенную сумму в валюте, а затем реализовать её в обязательном порядке на внутреннем рынке.

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#цб
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В Шатуре прошёл форум по развитию бизнеса дальнего Подмосковья
12 октября 2023, 10:14

Фото: пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей

В городском округе Шатура 11 октября прошел форум по развитию бизнеса на отдаленных территория Подмосковья, сообщила пресс-служба.
В мероприятии приняли участие 150 предпринимателей из Шатуры и представители областного Министерства инвестиций. Они обсудили возможные варианты развития и подписали соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между администрацией Шатуры и общественной приемной бизнес-омбудсмена.


«Сегодня на шатурской земле мы обсуждаем важную тему – развитие бизнеса на отдаленных территориях. Наша задача – совместно с Правительством Московский области обозначить элементы западания, где мы можем помочь, для того чтобы бизнес развивался динамично и выполнялись задачи, которые ставит перед нами Губернатор», - поделился  уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнёв. 
Кроме этого, были снижены административных барьеры для бизнеса и поднят вопрос о нехватке кадров, а медиация призвана помочь в урегулировании споров для экономии  предпринимателями времени и финансов.


Стоит отметить, что в рамках региональной поддержке Социальным предпринимателям предоставляется субсидия до 3-х миллионов рублей, франшизы получат 1 миллион рублей. 

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#форум
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Путин подписал указ об обязательной продаже валюты некоторыми экспортерами
11 октября 2023, 22:59

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому на ряд экспортёров РФ возлагаются обязательства по продаже иностранной валюты. Об этом пишет ТАСС.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что указом утвержден перечень экспортеров, который должны будут с определённой даты, определённой кабмином, зачислять в уполномоченных банках на свои счета определенную сумму в валюте, а затем реализовать её в обязательном порядке на внутреннем рынке.

Отмечается, что российское правительство будет определять долю валютной выручки, которая подлежит продаже. Контроль процесса закреплён за Финансовой службой по финансовому мониторингу.

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В Раменском будут производить оборудование для переработки вторичного пластика
11 октября 2023, 18:46

Фото: Мининвест МО

В Раменском городском округе появится завод по производству оборудования для переработки пластика и его рециклинга. Его построит Научно-производственная компания «ПОФ», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Конструкторское бюро компания запустила на базе действующего предприятия. В перспективе инвестор планирует построить завод, который будет не только производить оборудование для переработки вторичного пластика, но и перерабатывать отходы фильтрации в ПЭТ-гранулят. Проект планируется реализовать за пять лет. Инвестиции в его реализацию превысят 1 млрд рублей. 
 
Ожидается, что мощность производства на начальном этапе составит 200 тонн в месяц, затем увеличится до 1 тыс тонн в месяц. На предприятии планируют создать 100 рабочих мест.

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В Подмосковье подписали более 800 договоров на размещение мобильных торговых объектов
11 октября 2023, 18:37

Фото: Минсельхозпрод МО

В Московской области с начала года заключили более 800 договоров на размещение мобильных торговых объектов. Услуга, позволяющая в режиме онлайн, подать соответствующую заявку, становится всё более востребованной, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода.
Так, заключено 565 договоров на размещение тележек, 175 – фудтраков, 45 – автолавок и 19 – изотермических ёмкостей. Пик сезона ежегодно приходится на период тёплой погоды. Количество заключённых договоров растет с апреля.
 
Выбрать место для мобильного торгового объекта помогает услуга «Предоставление права на размещение мобильного торгового объекта» на региональном портале госуслуг. Она доступна в разделе «Бизнесу» – «Развитие бизнеса». Понадобится только подтверждённая учетная запись ЕСИА по ссылке

Результат рассмотрения заявки поступит через семь дней в личный кабинет.
 
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#минсельхозпрод мо
#торговля
#цифровизация
#онлайн
#экономика
#подмосковье
#московская область
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Птицекомплекс из Подмосковья будет поставлять продукцию в Китай
11 октября 2023, 18:22

Фото: Минсельхозпрод МО

Подмосковный птицеводческий комплекс «Ромашино» представил стенд на международной сельскохозяйственной выставке VIV Nanjing 2023 в китайском Нанкине. Делегация обсудила возможности экспорта подмосковной птицы в КНР, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода.
«Только на первоначальном этапе из городского округа Шаховская в Поднебесную планируют поставить порядка 50 тыс родителей и 100 тыс финальных несушек для фабрик. Стенд птицекомплекса посетили более 1 тыс человек», – рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
Сейчас предприятие готовится заключить контракты на поставку. «Ромашино» уже экспортирует свою продукцию в Казахстан и Белоруссию. В перспективе планируются поставки в Индию, Вьетнам, Малайзию, Иран и страны Африки.

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Путин рассказал об альтернативах европейскому рынку
Путин: Россия почти нашла замену европейскому рынку
11 октября 2023, 17:00

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Россия практически нашла альтернативу европейским рынкам. Об этом на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» сообщил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что по мере развития сотрудничества с новыми партнёрами, поставки будут расти.

Также Путин рассказал, что поставки газа в Узбекистан производятся через Казахстан по старому газопроводу времён СССР. Он никогда не использовался для поставки газа из России, поэтому «Газпрому» пришлось провести ряд работ, которые позволили наладить транзит. 

Президент отметил, что в настоящее время сырьё поставляется в малых количествах, однако по мере развития сотрудничества, а также роста экономик дружественных стран, объёмы поставок будут увеличиваться. 

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#экономика
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#европа
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Путин призвал Кабмин оперативно реагировать на ситуацию на топливном рынке
11 октября 2023, 15:56

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству действовать оперативно в ситуациях, когда происходит колебание цен на рынке топлива. Возможно, в некоторых моментах Кабмину следует принимать превентивные меры, отметил глава государства.
Топливного вопроса глава государства коснулся во время своего выступления на пленарном заседании Российской энергетической недели. Владимир Путин подчеркнул, что правительство должно по возможности предупреждать кризисы на внутреннем топливном рынке, а компании — отдавать ему безусловный приоритет.

Задача правительства — не допускать того, чтобы ситуация приняла острый характер, отметил российский лидер. Стабильные и доступные цены на электроэнергию и сырье для производства топлива необходимы для обеспечения устойчивого развития энергетического рынка, заключил Владимир Путин.

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#топливо
#рынок
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Путин поручил как можно быстрее перевести ТЭК к отечественной стандартизации
Путин: необходимо ускорить переход ТЭК к отечественной стандартизации
11 октября 2023, 15:08

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Президент России Владимир Путин поручил в ускоренном режиме обеспечить переход топливно-энергетического комплекса (ТЭК) от иностранной стандартизации к отечественной. Об этом глава государства заявил в ходе пленарного заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя».
Президент отметил, что ускорение процесса перехода на отечественную систему вместе с началом сертификации нефтегазовой и нефтехимической промышленности позволит дополнительно стимулировать импортозамещение в энергетической отрасли. 

Также Путин добавил, что подконтрольные ТЭК организации на территории России занимаются цифровыми решениями и освоением российского софта.

К тому же, глава государства отметил, что переход на отечественное обеспечение должен происходить без прекращения работы комплекса и его организаций.

В том числе, важно учесть все возможные риски, чтобы избежать различных проблем.

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#владимир путин
#форум
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#россия
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Путин рассказал, на каком этапе находится российская экономика
Путин: российская экономика находится на этапе структурной реформации
11 октября 2023, 14:44

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Российская экономика в настоящее время проходит этап структурной реформации, а топливно-энергетический комплекс переживает значительные изменения, Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя».
Глава государства объяснил, что этап, на котором сейчас находится российская экономика, проходит каждая страна. Она рассматривает ряд моментов: правильное отстаивание своего экономического, промышленного, технологического и энергетического суверенитета; перестраивание инвестиционных, торговых и кооперационных связей.

Путин отметил, что в настоящее время в сфере российской экономики будут меняться география внешней торговли, перспективы разных форм бизнеса, общая ситуация в отрасли. 

Также президент отметил, что с изменениями столкнулся и торгово-экономический комплекс (ТЭК). Меняются принципы добычи и переработки энергетических ресурсов, рассматриваются моменты, связанные с логистикой, а также пересматривается взаимодействие с партнёрами из других стран. 

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