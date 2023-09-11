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В ЦБ прокомментировали идею введения лимита на вывод средств в рублях

11 сентября 2023, 13:08
Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова

Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова

Центральный банк России обсуждает возможность введения лимита на рублевые переводы за рубеж. Об этом сообщил на сессии Восточного экономического форуме заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Гузнов.
Идея главы ВТБ Андрея Костина по введению лимита по сумме вывода является «элементом дискуссии» о трансформации валютного регулирования, заявили в ЦБ.

Костин выдвинул предложение, согласно которому России необходимо ввести порог на рублевые переводы физическим лицам за рубеж такой же, как и на валютные переводы — в 100 млн. рублей в месяц. Глава банка предполагает, что так удастся стабилизировать рубль и исключить возможные «лазейки» для спекулянтов.


Алексей Гузнов добавил, что часть мер по валютному контролю требуют дополнительного регулирования.

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Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в мероприятиях ВЭФ
11 сентября 2023, 12:19

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в мероприятиях Восточного экономического форума. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что глава российского государства также проведет совещание по развитию региона. Сообщается, что 12 сентября Путин выступит на пленарной сессии ВЭФ.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что 11 сентября российскому лидеру будет представлена интерактивная презентация результатов развития Дальнего Востока с участием резидентов ТОРов, которые готовы к запуску производств.

Напомним, VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

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Орешкин назвал причины падения рубля в этом году
Орешкин: Пик ослабления рубля связан с падением цен на нефть и ростом импорта
11 сентября 2023, 11:14

Фото: РИА Новости / Валерий Шарифулин

Помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин в кулуарах VIII Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке озвучил причины ослабления рубля в первой половине 2023 года.
Причинами чиновник назвал снижение цен на нефть и восстановление импорта за счет перенаправления с западного рынка на южно-восточный. 

«Сейчас факторы уже складываются в другую сторону, и с высокой вероятностью пик динамики курса уже позади», — утвердил Орешкин.
Также чиновник заявил, что импорт товаров и услуг идет на спад в этом году, экспорт растет за счет стабилизации цен на нефть, валюта больше поступает в страну, чем убывает.

 «Сейчас восстанавливается, импорт товаров и услуг пойдет немножко вниз к концу года, экспорт сильно увеличится, потому что цены на нефть восстановились, восстановились существенно, мы опускались до $50-55 за баррель, сейчас это $70-75 за баррель по российской экспортной нефти», — заключил Максим Орешкин.

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В Московской области заработал 68-й индустриальный парк
11 сентября 2023, 10:17

Фото: Мининвест МО

В Ленинском городском округе заработал индустриальный парк «PNK парк МКАД-М4». Площадь объекта превышает 128 тыс кв м. Туда уже въехал первый резидент, сообщили в пресс-службе Миинвеста Подмосковья.
При полном заполнении в индустриальном парке создадут более 1 тыс новых рабочих мест.  

Новый индустриальный парк стал 68-м по счёту в Подмосковье. Он представляет собой многофункциональный трехэтажный комплекс. Особенность – в доступе крупнотоннажного транспорта на второй этаж с полноценной зоной погрузки и разгрузки. На третий этаж полноценный доступ будет иметь среднетоннажный транспорт, что позволит предоставлять помещения в аренду разным резидентам.  

Как отметили в министерстве, индустриальные парки – это удобные локации для размещения предприятий, а их инфраструктура позволяет быстро и оперативно запустить производство. За время работы резиденты индустриальных парков, которых насчитывается около 1,3 тыс, привлекли накопленным итогом свыше 490 млрд рублей инвестиций. На предприятиях индустриальных парков региона создано более 66 тыс рабочих мест.  

Общая площадь индустриальных парков региона – около 3,2 тыс га. Они заполнены более чем на 84%.

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#мининвест мо
#экономика
#инвестиции
#индустриальный парк
#ленинский городской округ
#подмосковье
#московская область
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Глава ВТБ Костин заявил об огромной финансовой дыре в ОСК
11 сентября 2023, 09:52

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Объединенная судостроительная корпорация, управление над которой взял ВТБ, имеет огромную финансовую дыру, также полностью отсутствует достоверная отчетность. Об этом рассказал глава банка Андрей Костин, избранный председателем совета директоров ОСК.
Он уточнил, что в зоне гражданского судостроения обнаружено глубокое технологическое отставание. При этом практически все контракты ОСК с заказчиками являются убыточными. Из-за отсутствия единой достоверной финансовой отчетности каждое предприятие и судно приходится отдельно рассматривать.

«Такая ситуация, к сожалению, не только в этой отрасли. Мы слишком много полагались на иностранных производителей, пока не было санкций, а сами многие компетенции не развивали», — цитирует РБК Костина.

По его мнению, старые дыры стоит закрывать не за счет банка. Факт необходимости данной поддержки уже признали в Минфине РФ, пояснил Костин.

25 августа стало известно, что новым председателем совета директоров Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) стал глава ВТБ Андрей Костин. Он занимает пост главы ВТБ с 2002 года. После его вступления в новую должность, банк ВТБ получит 100% акций ОСК сроком на пять лет. Уточняется, что эти акции принадлежат Росимуществу.

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#банк
#судно
#предприятие
#пост
#акции
#счёт
#рф
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«Росатом» может построить новую АЭС на Дальнем Востоке
11 сентября 2023, 06:31

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Заместитель генерального директора «Росатома» по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров заявил, что атомная госкорпорация не исключает возможности строительства Дальнем Востоке России АЭС большой мощности. Об этом пишет РИА Новости.
«Территория Дальнего Востока дает возможности не только для атомной энергетики малой мощности. Вполне возможно, что будут найдены территории, где будет адекватно строительство АЭС большой мощности», — цитирует агентство слова Комарова в ходе выступления на сессии «Энергетика для роста» ВЭФ.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке на острове Русском на территории кампуса Дальневосточного федерального университета 10-13 сентября.

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#строительство
#форум
#энергетика
#вэф
#аэс
#россия
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Глава ВТБ Костин предложил ограничить для россиян все денежные переводы за рубеж
РБК: Глава ВТБ Андрей Костин предложил ограничить рублёвые переводы за границу
11 сентября 2023, 00:30

Фото: iStock/HJBC

Глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК предложил ограничить для россиян не только валютные, но и рублёвые переводы за рубеж. Нужно прикрывать лазейки для вывода денег, чтобы поддержать курс рубля, считает банкир.
«Допустим, вы решили перевести деньги за рубеж: введены ограничения на $1 млн в месяц, а по рублям — переводите, сколько хотите. Что получается дальше? Вы перевели миллиард в Армению, и он тут же возвращается в обмен на доллары. Вот эту возможность надо закрыть», — сказал Костин. 

Порог можно установить на отметке в 100 млн руб., считает глава ВТБ.

Банк России ограничил вывод денег за рубеж физлицами в марте 2022 года. Изначально предельная сумма составляла $5 тыс., однако постепенно регулятор повысил ее до $1 млн.

Ранее стало известно, что Центробанк зарегистрировал новую систему денежных переводов за рубеж – Kwikpay. Переводы можно будет совершать в страны СНГ, Грузию, Вьетнам и некоторые государства Европы. Чтобы осуществить денежный перевод необходимо скачать мобильное приложение Kwikpay с платёжными системами «Мир», Visa и MаsterCard.

Перевести необходимую сумму можно как наличными, так и на банковские счета в трёх валютах: в рублях, долларах и евро. Комиссия составит от 0 до 5%. На её размер повлияет страна, в которую переводятся деньги, и сумма.

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#деньги
#рубль
#курс рубля
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Ливан рассчитывает на участие компаний из России в тендере на добычу газа
10 сентября 2023, 22:48

Фото: iStock/MikeMareen

Исполняющий обязанности министра энергетики и водных ресурсов Ливана Валид Файяд заявил, что правительство республики продлит срок подачи заявок для иностранных компаний, желающих принять участие в тендере на разработку второй очереди месторождений нефти и газа на морском шельфе, до конца 2023 года. Об этом пишет ТАСС.
По словам собеседника агентства, такое решение позволит подготовиться к участию в торгах большему числу фирм.

Файяд подчеркнул, что Ливан рассчитывает на проявление интереса, в том числе, и со стороны российских компаний. И.о. министра пояснил, что речь идет о восьми шельфовых блоках, которые расположены в исключительной экономической зоне Средиземного моря. Предположительно, там находятся запасы углеводородов.

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#россия
#газ
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Украина получила первую партию ядерного топлива из США
Министр энергетики Украины Галущенко: США передали Украине ядерное топливо
10 сентября 2023, 17:17

Фото: iStock/Pav_1007

Украинская национальная энергетическая компания «Энергоатом» получила первую партию ядерного топлива из США. Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщил глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко.
Он уточнил, что американская компания Westinghouse совместно со специалистами из Украины изготовила топливо для энергетического реактора ВВЭР-440.

Кроме того, Галущенко заявил, что Украина подписала договоры с Финляндией, Словакией и Чехией о сотрудничестве в сфере энергетики. В планах у Киева, по словам министра, «вообще заменить РФ в этом сегменте».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в планах у государства добиться «энергетической самодостаточности». То есть, полностью отказаться от использования российского ядерного топлива на АЭС в Пакше, заменив его французским.

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#энергетика
#украина
#аэс
#топливо
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Венгрия намерена отказаться от российского ядерного топлива
Орбан: Венгрия хочет добиться «энергетической самодостаточности»
10 сентября 2023, 16:16

Фото: iStock/Wlad74

Правительство Венгрии намерено уменьшить энергетическую зависимость от России путём переведения работы АЭС в Пакше с российского на французское ядерное топливо. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в ходе Венгерского гражданского форума.
Франция имеет самое большое количество ядерных реакторов в Европе, на которых производит топливо. Уран, при этом, импортируется из Австралии, Нигера, Казахстана и Узбекистана.

Водо-водяные энергетические реакторы (ВВЭР), разработанные ещё в советское время в 1950-е годы, наиболее распространены в мире, а, в частности, в европейских странах. Уже много лет западные компании находятся в поиске альтернативы российскому ядерному топлива.

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#аэс
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