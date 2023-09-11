В ЦБ прокомментировали идею введения лимита на вывод средств в рублях

Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова
Центральный банк России обсуждает возможность введения лимита на рублевые переводы за рубеж. Об этом сообщил на сессии Восточного экономического форуме заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Гузнов.
Идея главы ВТБ Андрея Костина по введению лимита по сумме вывода является «элементом дискуссии» о трансформации валютного регулирования, заявили в ЦБ.
Костин выдвинул предложение, согласно которому России необходимо ввести порог на рублевые переводы физическим лицам за рубеж такой же, как и на валютные переводы — в 100 млн. рублей в месяц. Глава банка предполагает, что так удастся стабилизировать рубль и исключить возможные «лазейки» для спекулянтов.
Алексей Гузнов добавил, что часть мер по валютному контролю требуют дополнительного регулирования.
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Костин выдвинул предложение, согласно которому России необходимо ввести порог на рублевые переводы физическим лицам за рубеж такой же, как и на валютные переводы — в 100 млн. рублей в месяц. Глава банка предполагает, что так удастся стабилизировать рубль и исключить возможные «лазейки» для спекулянтов.
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Алина Юрчак