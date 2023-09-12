В ЦБ рассказали о полисах добровольного страхования банковских карт

Фото: iStock/IUshakovsky
Полисы добровольного страхования банковских карт будут защищать не только от потери карты или ее повреждения, но и включать в себя другие риски, в том числе списание денег мошенниками. Об этом говорится на сайте Центробанка.
Отмечается, что лимит страховой выплаты по таким рискам составляет сто тысяч рублей. По информации Банка России, из страхового покрытия исключаются обязательные случаи, по которым банк и так обязан возвращать похищенные денежные средства.
Сообщается, что урегулирование убытка страховщиком будет происходить в течение 30 дней с момента получения заявления.
Напомним, ранее сообщалось, что Центробанк России установит минимальный размер возмещения по страхованию банковских карт.
Читайте также:
«Известия»: Центробанк введет минимальную сумму возмещения по страхованию банковских карт
Россияне стали реже пользоваться банковскими картами
Самым популярным вариантом оплаты проезда в автобусах Мострансавто оказались банковские карты
Сообщается, что урегулирование убытка страховщиком будет происходить в течение 30 дней с момента получения заявления.
Читайте также:
«Известия»: Центробанк введет минимальную сумму возмещения по страхованию банковских карт
Россияне стали реже пользоваться банковскими картами
Самым популярным вариантом оплаты проезда в автобусах Мострансавто оказались банковские карты
Екатерина Коршунова