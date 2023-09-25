В ЦБ рассказали, стоит ли ждать ухода наличных

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Наличные деньги останутся в обороте, несмотря на активный переход на безналичную оплату. Об этом «Известиям» сообщил зампред Центробанка Сергей Белов.
Он уточнил, что наличные останутся даже при условии 100%-го перехода на безналичную оплату. Это связано с нестабильной ситуацией в мире, при которой стоит оставить некий объём наличных, который, по словам Белова, последнее время активно растёт. Кроме того, система безналичной оплаты имеет уязвимые места, поэтому при возникновении сбоев необходимо иметь наличные.
Также эксперт отметил, что многие государства, ранее заявлявшие об уходе от наличных денег, передумали и решили сохранить их. По словам Белова, «уничтожить инфраструктуру легко, а восстановить потом сложно».
Кроме того, эксперт отметил, что в 2015-2016 годах Банк России прекратил выпуск монет номиналом менее одного рубля из-за падения их востребованности. Однако в настоящее время эти деньги не будут выводиться из обращения, поскольку многие платежи и ценники рассчитываются до копеек, поэтому граждане должны иметь возможность выплатить ровную сумму.
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Также эксперт отметил, что многие государства, ранее заявлявшие об уходе от наличных денег, передумали и решили сохранить их. По словам Белова, «уничтожить инфраструктуру легко, а восстановить потом сложно».
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Анастасия Чинкова