В ЦБ РФ раскрыли дату старта операций с цифровым рублем

Фото: iStock/Nikolay Evsyukov
«Пилотный проект будет включать тестирование операций с цифровым рублем, такие как открытие цифровых кошельков банками и клиентами, переводы между пользователями и оплата услуг торгово-сервисных предприятий при помощи цифрового рубля», - прокомментировала ситуацию Скоробогатова.
Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. Цифровая валюта будет представлять собой дополнительную форму рубля, которую будут выпускать наряду с традиционной формой денежных средств. Российский рубль будет в наличном, безналичном и цифровом виде.
Читайте также:
РИА Новости: Рубль продолжит удивлять
Банк России одобрил логотип цифрового рубля
Россияне на фоне ослабления рубля продали в июле иностранную валюту на 44,4 млрд рублей