В Центре занятости населения назвали самые востребованные в Подмосковье профессии

Фото: Мининвест МО
Рабочие специальности оказались самыми востребованными в Подмосковье. Об этом сообщили в Центр занятости населения Московской области.
Во время проведения спецоперации больше всего специалистов требуется в организации оборонно-промышленного комплекса. Так, в Подмосковье нужны токари и операторы станков. Оплата – от 60 тыс до 150 тыс рублей, уточнили в Центре занятости региона изданию «Подмосковье сегодня».
Для токарей в Московской области открыто более12,5 тыс вакансий, для швей – свыше 14 тыс. 3 тыс запросов поступило на слесарей.
Помимо этого, нужны операторы разных направлений – таких вакансий сейчас 7 тыс. В топ-5 вошли и грузчики, для них насчитывается 2 тыс предложений.
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Лора Луганская