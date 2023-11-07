В Центробанке рассказали, когда в России начнёт снижаться инфляция

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В России весной 2024 года постепенно начнёт снижаться годовая инфляция. Об этом говорится в докладе Центробанка о денежно-кредитной политике.
«Весной 2024 года годовая инфляция постепенно начнёт снижаться — по мере увеличения сберегательной активности населения вследствие более высоких ставок», — говорится в соответствующем документе.
Согласно оценкам ЦБ, уровень инфляции в годовом выражении в четвертом квартале 2023 года составит 7,25%. Отмечается, что инфляция с поправкой на сезонные колебания при этом превысит 4%.
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