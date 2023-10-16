В Центробанке рассказали о выпуске купюры номиналом в 10 тысяч рублей

Фото: iStock/IUshakovsky
В настоящее время Банк России не планирует вносить изменения в банкнотный и монетный ряд, поэтому выпуск купюры в 10 тысяч рублей не предполагается. Об этом сообщил зампред Центробанка Сергей Белов.
Он отметил, что в планах по развитию наличного денежного обращения до 2025 года вопрос введения новой купюры номиналом в 10 тысяч рублей не рассматривается. Вместе с тем, не идёт речь о введении других купюр с новыми суммами номиналов.
По словам Белова, при рассмотрении вопроса изменения банкнотного ряда специалисты Центробанка анализируют экономическую ситуацию в стране, чтобы просчитать актуальность той или иной суммы в виде купюры.
Ранее Банк России представил обновлённые купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей. Оформление первой посвящено Приволжскому федеральному округу, а второй – Уральскому федеральному округу. На банкнотах россияне смогут рассмотреть достопримечательности городов представленных округов.
Читайте также:
Центробанк представил новые купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей
Россиянам покажут новые деньги: какими станут 1000 и 5000 рублей
Названы три условия укрепления рубля
По словам Белова, при рассмотрении вопроса изменения банкнотного ряда специалисты Центробанка анализируют экономическую ситуацию в стране, чтобы просчитать актуальность той или иной суммы в виде купюры.
Читайте также:
Центробанк представил новые купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей
Россиянам покажут новые деньги: какими станут 1000 и 5000 рублей
Названы три условия укрепления рубля
Анастасия Чинкова