В Узбекистане два крупнейших сервиса приостановили денежные переводы в Россию

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Крупнейшие платёжные сервисы Узбекистана Oson и Pay Way приостановили осуществление зарубежных денежных переводов с 5 сентября. Об этом сообщают пресс-службы компаний.
В пресс-службе Pay Way сообщили, что временно была отключена возможность производить денежные переводы в другие страны, в том числе в Россию и из неё. При этом, платежи внутри страны по-прежнему доступны.
В Oson также сообщили о временной приостановке переводов между государствами с 5 сентября. В пресс-службе уточнили, что работа сервиса будет вновь доступна в ближайшее время.
Причины принятия таких мер ЦБ Узбекистана пока не установлены.
Oson и Pay Way являются крупнейшими платёжными системами в Узбекистане. 80% переводов через эти сервисы приходится на Россию.
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В Oson также сообщили о временной приостановке переводов между государствами с 5 сентября. В пресс-службе уточнили, что работа сервиса будет вновь доступна в ближайшее время.
Oson и Pay Way являются крупнейшими платёжными системами в Узбекистане. 80% переводов через эти сервисы приходится на Россию.
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Анастасия Чинкова