В Венгрии рассказали, собирается ли страна сокращать поставки газа из России

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Венгрия не намерена сокращать поставки российского газа, несмотря на сообщения о диверсификации поставщиков. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
По словам министра, Венгрия нуждается в 10 миллиардах кубических метров газа в год, в то время как российский «Газпром» поставляет лишь 4,5 миллиарда. Стране просто не обойтись без сотрудничества с другими государствами.
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Анастасия Чинкова