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В Венгрии рассказали, собирается ли страна сокращать поставки газа из России

Сийярто: Венгрия не намерена сокращать поставки газа из России
16 октября 2023, 09:58
Фото: iStock/Anton Zubchevskyi

Фото: iStock/Anton Zubchevskyi

Венгрия не намерена сокращать поставки российского газа, несмотря на сообщения о диверсификации поставщиков. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

Он отметил, что диверсификация воспринимается Венгрией как наличие нескольких источников сырья. Именно поэтому в настоящее время ведутся переговоры с Турцией и Азербайджаном, которые, подчеркнул Сийярто, никак не касаются сотрудничества с Россией.

По словам министра, Венгрия нуждается в 10 миллиардах кубических метров газа в год, в то время как российский «Газпром» поставляет лишь 4,5 миллиарда. Стране просто не обойтись без сотрудничества с другими государствами.

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#газ
#поставки
#венгрия
#россия
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Подмосковье вошло в топ-10 рейтинга регионов по доходам населения
16 октября 2023, 10:00

Фото: Фотобанк МО

Московская область вошла в топ-10 рейтинга регионов России по доходам населения во втором квартале 2023 года. Об этом свидетельствует исследование, проведённое агентством РИА Новости.
Лидерами списка стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва – на пятом месте. В конце рейтинга оказались Ингушетия и Тыва. 
 
В Подмосковье соотношение доходов населения и стоимости фиксированного потребительского набора составило 2,80. Среднедушевые доходы населения во втором квартале 2023 года составили 63,3 тыс рублей в месяц. А динамика реальных денежных доходов населения в этот период относительно второго квартала 2022-ого составила 8,5%. 
 
Для оценки ситуации эксперты РИА Новости рассчитали соотношение среднедушевых доходов в регионах России и стоимости фиксированного потребительского набора. На основе этих данных и был составлен рейтинг. Регионы ранжированы по отношению средних доходов к потребительской корзине, иначе говоря, по покупательной способности среднедушевых доходов. В качестве источника информации использовались данные Росстата за апрель – июнь 2023-го.
 
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#московская область
#подмосковье
#экономика
#доходы
#население
#рейтинг
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Крупная японская компания в области электроники уходит с российского рынка
Японский производитель электроники Fujitsu ликвидирует юридическое лицо в России
16 октября 2023, 09:16

Фото: istockphoto/Marina113

Японская компания Fujitsu, специализирующаяся на производстве электроники и поставке инфраструктурных решений, планирует окончательно покинуть российский рынок. Ликвидация юридического лица ООО «Фуджитсу Технолоджи Солюшнз» произойдет в августе 2024 года.
Сервис Rusprofile сообщал о начале процесса полного прекращения бизнеса в России фирмы Fujitsu еще в конце минувшего лета. «РБК» напоминает, что прямые поставки своей продукции и услуг компания прекратила еще в 2022 году, сразу после начала специальной военной операции, однако от заявлений об окончательном уходе из России руководство японского предприятия воздерживалось.

Юристы полагают, что данный случай ликвидации иностранной компанией юридического лица на территории России может стать неким прецедентом, «образцом» прекращения деятельности крупного бизнеса в стране. Юридическое лицо компании Fujitsu в РФ было образовано в начале 2000-х годов.

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#поставки
#рф
#бизнес
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ТАСС: Республика Сербская планирует подписать договор о поставках газа из России
16 октября 2023, 03:31

Фото: iStock/rarrarorro

Республика Сербская рассчитывает подписать договор о долгосрочных поставках российского газа ещё до конца 2023 года. Такое заявление в беседе с газетой «Известия» сделал премьер республики Радован Вишкович.
«Мы ожидаем, что подпишем договор о долгосрочных поставках газа из России до конца этого года. <...> у нас не будет проблем по этому вопросу», — сказал премьер республики.

Вишкович отметил, что подтверждение этого намерения он получил на встрече с российским вице-премьером Александром Новаком, на которой также присутствовало руководство «Газпрома».

Премьер отметил, что доставлять газ в республику не слишком просто, однако реализации проекта это не помешает. 

Республика Сербская – одно из двух государственных образований в составе Боснии и Герцеговины. Республика расположена на севере и востоке страны. Её столица – Баня-Лука.

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#газ
#договор
#россия
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Эксперт Шостак: Ближневосточный конфликт увеличит нефтяной доход России
15 октября 2023, 23:21

Фото: iStock/Diy13

Директор инвестиционной компании из США Navigator Principal Investors Кайл Шостак заявил, что ближневосточный конфликт увеличит нефтяной доход Российской Федерации. Об этом пишет ТАСС.
«Если лидеры Саудовской Аравии в какой-то момент будут вынуждены войти в противоречие с западными интересами в регионе, уже сигнализировав, в частности, что их процесс сближения с Израилем фактически прекращен, страна может ограничить поставки нефти как в Европу, так и в США», — цитирует агентство слова Шостака.

Директор Navigator Principal Investors пояснил, что Россия не связана подобными политическими соображениями, поэтому у страны есть возможность увеличить доход с продажи нефтепродуктов, не обращая при этом внимания на потолок цен на энергоресурсы и устанавливая собственные цены.

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#россия
#цены
#страны
#поставки
#нефть
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Эксперт раскрыл влияние конфликта на Ближнем Востоке на биржевую цену газа
«Альфа-Капитал»: цены на газ в Европе могут вырасти из-за ситуации в Израиле
15 октября 2023, 12:35

Фото: iStock/MikeMareen

Цены на газ на бирже в Европе могут возрасти в случае дальнейшей эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.
Он отметил, что цены на газ напрямую зависят от геополитической ситуации, поэтому при ухудшении положения стран на Ближнем Востоке, они начнут расти. В том числе будет наблюдаться нарушение поставок. 

При этом, по словам Скрябина, потенциал роста стоимости имеет ограничение, поэтому газ не превысит в цене 700 долларов за тысячу кубометров. 

Эксперт также отметил, что при стремительном росте цен на газ, Европа начнёт использовать более дешёвое сырьё, закачанное в подземные хранилища газа.

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#газ
#поставки
#евросоюз
#цены
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Проект бюджета Украины на 2024 год включает рекордные расходы на оборону
Депутат Железняк: на Украине утвердили проект бюджета на 2024 год
15 октября 2023, 12:13

Фото: iStock/alfexe

Комитет Верховной рады утвердил проект бюджета на предстоящий год. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Ярослав Железняк.
Он отметил, что проект будет принят до 20 ноября. Но прежде необходимо доработать его, внести необходимые поправки и провести голосование среди депутатов. 

Ранее в этот день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также анонсировал утверждение комитетом Верховной рады проекта бюджета на 2024 год. Он уточнил, что в нём предусмотрены расходы на оборону в размере 45,6 млрд долларов, что значительно превышает расходы на медицину, образование и социальную сферу. 

В минфине Украине заявили, что такие военные расходы составляют 23% ВВП страны. 

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#украина
#бюджет
#проект
#расходы
#оборона
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Глава МИД Венгрии Сийярто раскрыл провал Запада
Глава МИД Венгрии Сийярто: экономика России не встала на колени из-за санкций
15 октября 2023, 11:52

Фото: iStock/syahrir maulana

Антироссийские санкции не принесли результата, которого ожидал Евросоюз. Об этом в беседе с РИА Новости заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, санкции Запада не смогли ухудшить экономическое состояние России и не привели к урегулированию конфликта на Украине. 

Сийярто также отметил, что в настоящее время в Евросоюзе этот вопрос не выставляется на обсуждение. Если затронуть эту тему, сообщает министр, «тебя загоняют в угол и унижают». 

Ранее сообщалось, что Запад надеялся введением санкций оказать влияние на жизни рядовых россиян в первую очередь прекращением поставок ряда продуктов и товаров. Однако этого не произошло из-за развивающихся отечественных производителей. 

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#евросоюз
#санкции
#экономика
#россия
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Сийярто: у ЕС нет прав указывать Венгрии, как решать проблемы с энергетикой
Сийярто: у ЕС нет права диктовать Венгрии, как выстраивать энергетический баланс
14 октября 2023, 13:45

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз не имеет права говорить о том, как Будапешт должен выстраивать свой энергетический баланс, передает РИА Новости.
По словам Сийярто, ЕС не намерен решать проблемы региона в этой отрасли. Он сообщил, что в юго-восточной части Европы есть неполадки с пропускной способностью газотранспортной системы, если их не решить, то принять большие объемы газа не получится.

Сийярто отметил, что, по этой причине, была запрошена помощь у Евросоюза. Однако, по мнению министра, Европейский союз не очень хочет помогать финансовыми средствами государствам региона для решения этой проблемы. Он заключил, что Венгрия создает собственный энергетический баланс.

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#венгрия
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В Швеции обеспокоены способностью Путина «все отключить»
Экс-глава Интерпола Бьерн: Отказ от наличных денег угрожает безопасности Швеции
14 октября 2023, 05:10

Фото: iStock/WDnet

Экс-президент Интерпола Бьерн Эрикссон заявил, что в Швеции начали беспокоиться из-за отказа от наличных денег, так как в случае отключения электроэнергии это может привести к угрозе национальной безопасности. Об этом пишет The Telegraph.
«Люди начали сознавать, что президенту РФ Путину ничего не стоит взять и все отключить», — цитирует издание слова собеседника.

Эрикссон добавил, что население Швеции беспокоится из-за упора на цифровые платежи, который может в случае кибератаки на страну может привести к огромным рискам.

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