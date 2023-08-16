В Волоколамске откроют импортозамещающее производство мясных полуфабрикатов

Фото: Istockphoto / Maksymenko Nataliia
В Волоколамске появится предприятие по производству мясных полуфабрикатов. Земельный участок под проект инвестор получил по программе «Земля за 1 рубль», инициированной губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Участок передан ООО «Раздолинка». Объём инвестиций в создание нового мясоперерабатывающего комплекса в Волоколамске составит 150 млн рублей. На предприятии создадут около 120 рабочих мест. Запуск объекта запланирован на 2026 год. Мощность производства составит 30 тыс тонн продукции в год.
Предполагается, что производственно-складской комплекс будет производить разнообразные фарши, котлеты, фрикадельки, гуляши, колбаски, рулеты и другую продукцию для широкого круга потребителей.
Это ещё одно новое пищевое производство в Подмосковье, которое частично заменит импорт в мясном секторе. Благодаря правительственной мере поддержки компания получила земельный участок площадью 2,9 га. Площадь застройки составит 3 тысячи кв м.
Читайте также:
В Подмосковье появится промышленный центр обработки металлов за 2 млрд рублей
В Дубне будут производить растворы для контактных линз
Работу бывшего завода Mercedes в Подмосковье могут возобновить в 2024 году
Предполагается, что производственно-складской комплекс будет производить разнообразные фарши, котлеты, фрикадельки, гуляши, колбаски, рулеты и другую продукцию для широкого круга потребителей.
Читайте также:
В Подмосковье появится промышленный центр обработки металлов за 2 млрд рублей
В Дубне будут производить растворы для контактных линз
Работу бывшего завода Mercedes в Подмосковье могут возобновить в 2024 году
Лора Луганская