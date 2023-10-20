В Волоколамске запустили производство растительного сыра тофу

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В Волоколамске начали производить сыр тофу. Компания «Стимул» намерена поставлять свою продукцию в рестораны азиатской кухни Москвы и Подмосковья, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Подобрать помещение для размещения производства компании помогла Корпорации развития Московской области. Объём инвестиций в проект на первом этапе превысил 25 млн рублей. Производственные мощности компании позволяют выпускать 3 тонны готовой продукции в смену. На предприятии создали 20 рабочих мест», – рассказала Зиновьева.«Стимул» производит сыр «тофу» на основе соевого молока уже 10 лет. Для производства продукции используется только натуральное сырье - соевые бобы, вода и натуральный загуститель. Сырьё закупают у проверенных российских производителей.
В ближайшее время планируется оборудовать на предприятии цех для переработки соевых отходов в гранулы, которые в дальнейшем будут использоваться для производства кормов для животных.
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Лора Луганская