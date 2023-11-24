В ВТБ раскрыли чистую прибыль, заработанную за 10 месяцев этого года

Фото: iStock/Maria Paina
Чистая прибыль ВТБ за десять месяцев этого года составила 402,8 млрд рублей. Об этом следует из отчёта по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО), опубликованного на сайте банка.
Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов отметил, что за десять месяцев текущего года банк де-факто отбил две трети прошлогоднего убытка, что является положительным результатом с точки зрения сроков восстановления капитала.
Отметим, что в 2022 году убыток ВТБ составлял 612,6 млрд рублей.
Ожидается, что к концу текущего года чистая прибыль ВТБ превысит значения в 430 млрд рублей.
По прогнозам ВТБ, в следующем году прибыль может составить порядка 300-400 млрд рублей.
Читайте также:
В ВТБ сравнили решения ЦБ по ключевой ставке с битвой при Ватерлоо
Подразделение ВТБ в Европе сменит название из-за запрета на использование бренда
ВТБ анонсировал повышение ставки по рублёвым вкладам
Отметим, что в 2022 году убыток ВТБ составлял 612,6 млрд рублей.
По прогнозам ВТБ, в следующем году прибыль может составить порядка 300-400 млрд рублей.
Читайте также:
В ВТБ сравнили решения ЦБ по ключевой ставке с битвой при Ватерлоо
Подразделение ВТБ в Европе сменит название из-за запрета на использование бренда
ВТБ анонсировал повышение ставки по рублёвым вкладам
Анастасия Чинкова