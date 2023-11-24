В ВТБ сравнили решения ЦБ по ключевой ставке с битвой при Ватерлоо

Совет федерации (СФ) в среду рассмотрел закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Согласно документу, доходы бюджета в 2024 году составят 35,065 трлн рублей, расходы — 36,66 трлн, с дефицитом в 0,9% ВВП. В 2025 и 2026 годах этот показатель запланирован на уровне 0,4 и 0,8% соответственно.