В Жуковском наладят техобслуживание компонентов самолёта SSJ-100

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«Новая лаборатория стала первой производственной площадкой по техническому обслуживанию и ремонту электронных компонентов самолёта SSJ-100 на территории России. Ранее такие работы выполняли на зарубежных предприятиях», – сказала зампред подмосковного правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, которая приняла участие в церемонии открытия.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в Подмосковье за три года откроют 150 импортозамещающих предприятий.