В Жуковском создадут новый индустриальный парк

Фото: Мининвест МО
В городском округе Жуковский появится одноимённый государственный индустриальный парк. К строительству в ближайшее время приступит Корпорация развития Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«На территории индустриального парка будет построено более 1 млн кв.м различных объектов. Совокупный объем инвестиций в проекты на территории «Жуковского» составят более 40 млрд рублей. Это позволит создать порядка 6 тысячи рабочих мест», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина ЗиновьеваИндустриальный парк площадью 233 га будет расположен к юго-востоку от Москвы, в 24 км от МКАД, в черте городского округа Жуковский. Рядом находятся железная дорога, Новорязанское шоссе и международный аэропорт Жуковский.
«Учитывая, что городской округ является центром научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в авиационной промышленности, в индустриальном парке могут быть сконцентрированы высокотехнологичные производства. У них не будет проблем с квалифицированными кадрами, так как в городе развита система высшего и среднего образования», – отметил генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.Помимо промышленных предприятий на территории «Жуковского» будут организованы пространства для магазинов, развлекательно-досуговых мероприятий и парковая зона.
Всю необходимую инженерно-транспортную инфраструктуру в индустриальном парке «Жуковский» планируют запустить в IV квартале 2025 года.
Читайте также:
Производство колбасных изделий в Подмосковье за пять лет выросло на 40%
В Ленобласти сделают арт-объекты из ненужной упаковки от подмосковного сыра
Для молодых и социальных предпринимателей Подмосковья продлили приём заявок на гранты
Лора Луганская