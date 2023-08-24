Валютные вклады россиян сокращаются 14-й месяц подряд

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В июле средства россиян, хранящиеся в иностранной валюте, сократились до менее чем 45 миллиардов долларов, установив самый низкий уровень с осени 2008 года, показало исследование данных Центробанка, проведённое агентством РИА Новости.
Это был 14-й месяц подряд, когда наблюдалась такая тенденция: на этот раз вклады уменьшились на 1,9% или 870 миллионов долларов, составив 44,4 миллиарда долларов. При этом в ноябре 2008 года вклады были равны 39,8 миллиарда долларов.
Большая часть этого сокращения произошла за счет иностранных средств на текущих счетах, которые уменьшились на почти 5% до 16 миллиардов долларов. Это является самым низким показателем с сентября 2017 года. С другой стороны, традиционные валютные депозиты практически не изменились, сократившись всего на 41 миллион долларов и достигнув 28,5 миллиарда долларов к концу месяца.
Тем временем в июле рублевые вклады россиян увеличились на 1,5%, достигнув рекордного уровня в 35,85 триллиона рублей.
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Большая часть этого сокращения произошла за счет иностранных средств на текущих счетах, которые уменьшились на почти 5% до 16 миллиардов долларов. Это является самым низким показателем с сентября 2017 года. С другой стороны, традиционные валютные депозиты практически не изменились, сократившись всего на 41 миллион долларов и достигнув 28,5 миллиарда долларов к концу месяца.
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Артем Кузьмин