«Ведомости»: Минздрав поддержал увеличение акцизов на сигареты дороже 200 рублей

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Минздрав России поддержал увеличение акцизов на табачную продукцию дороже 200 рублей. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на Алексея Кузнецова, помощника главы ведомства Михаила Мурашко.
По словам Кузнецова, Минздрав поддержал подход, ранее предложенный Министерством финансов РФ. Согласно ему, «предполагается внесение изменений в Налоговый кодекс РФ в части увеличения акцизов на сигареты и папиросы, стоимость одной пачки которых превышает 200 рублей, и повышения ставки акцизов на сигары на 30 процентов».
Чиновник также отметил, что рост цен на табак и табачную продукцию «приводит к существенному снижению потребления табака», а также увеличивает соответствующие поступления в федеральный бюджет.
Ранее Минфин России предложил в 2024 году проиндексировать акцизы на крепкий алкоголь, табак, автомобили не на 4%, как планировалось ранее, а сразу на 5%. Данное предложение связано с желанием ведомства изыскать дополнительные источники доходов — только за один прошлый год отечественный бюджет недосчитался 2,5 трлн рублей налоговых поступлений.
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Чиновник также отметил, что рост цен на табак и табачную продукцию «приводит к существенному снижению потребления табака», а также увеличивает соответствующие поступления в федеральный бюджет.
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