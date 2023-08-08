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«Ведомости»: Минздрав поддержал увеличение акцизов на сигареты дороже 200 рублей

08 августа 2023, 02:19

Фото: iStock/FabrikaCr

Минздрав России поддержал увеличение акцизов на табачную продукцию дороже 200 рублей. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на Алексея Кузнецова, помощника главы ведомства Михаила Мурашко.
По словам Кузнецова, Минздрав поддержал подход, ранее предложенный Министерством финансов РФ. Согласно ему, «предполагается внесение изменений в Налоговый кодекс РФ в части увеличения акцизов на сигареты и папиросы, стоимость одной пачки которых превышает 200 рублей, и повышения ставки акцизов на сигары на 30 процентов».

Чиновник также отметил, что рост цен на табак и табачную продукцию «приводит к существенному снижению потребления табака», а также увеличивает соответствующие поступления в федеральный бюджет.


Ранее Минфин России предложил в 2024 году проиндексировать акцизы на крепкий алкоголь, табак, автомобили не на 4%, как планировалось ранее, а сразу на 5%. Данное предложение связано с желанием ведомства изыскать дополнительные источники доходов — только за один прошлый год отечественный бюджет недосчитался 2,5 трлн рублей налоговых поступлений.

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#сигареты
#минздрав рф
#минфин
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Турецкая лира вновь обновила исторический минимум
07 августа 2023, 20:27

Фото: iStock/naumoid

Курс турецкой валюты упал до рекордного значения- 27,01 лиры за доллар
Турецкая лира вновь упала до рекордно низкого уровня по отношению к американскому доллару. Это следует из данных биржевых торгов. Курс турецкой валюты снизился до 27,01 лиры за доллар. За последние несколько недель турецкая лира торговалась на уровне 26,95.

Не так давно курс турецкой лиры рекордно упал из-за  отмены зерновой сделки. Ранее глава туристического оператора Space Travel Артур Мурадян сообщил,  что рекордное ослабление лиры не скажется на стоимости отдыха в Турции для россиян в краткосрочной перспективе. Местные отельеры ведут расчёты в евро. Это служит защитой от внутренних колебаний курсов валют.

Также сообщалось, что резкое подорожание отдыха в Турции для россиян может быть связано с повышением цен на продукты, электроэнергию и топливо в стране.

Об этом рассказал в беседе с «Комсомольской правдой» эксперт туристического рынка Саваш Даш. Одновременный рост трат на продукты, электроэнергию и топливо вынудил отельеров включить их в стоимость своих услуг.

Также одной причиной подорожания отдыха в Турции Даш называет довольно успешный летний сезон 2022 года. Представители туротрасли надеялись на аналогичный ажиотаж и специально подняли цены.

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Эксперт туристического рынка Даш рассказал, почему взлетели цены на отдых в Турции







 
#валюта
#турция
#экономика
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Депутат Нилов: Госрегулирование цен может навредить бизнесу
07 августа 2023, 18:51

Фото: istockphoto.com/monticelllo

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что у государства есть полномочия регулировать цены на определённых условиях, однако такая мера является крайней и может существенно навредить торговле.
«У нас рыночная экономика, и в какой-то степени госрегулирование может привести к тому, что предприятия просто не будут производить продукцию», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.

Депутат отметил, что в ситуации с подорожанием продуктов в ситуацию должны вмешаться Федеральная антимонопольная служба, а также Минсельхоз и департаменты, занимающиеся вопросами сельского хозяйства.

До этого генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса Алексей Плугов заявил, что цены уже грядущей зимой могут вырасти в 1,5 раза из-за ослабления курса рубля в следствие санкций, а также сезонности.

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#экономика
#цены
#предприятия
#минсельхоз
#депутат
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Подмосковной ферме выделили грант на 4 млн рублей для выращивания голубики
07 августа 2023, 17:14

Фото: Минсельхозпрод МО

Коломенское крестьянско-фермерское хозяйство «Лисий хутор» получило господдержку для выращивания голубики, клубники и малины в открытом грунте. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
Хозяйству выделен грант «Агростартап» более чем на 4 млн рублей. Деньги направят на закупку саженцев и сельхозтехники. Выйти на полную мощность и производить более 80 тонн ягод в год хозяйство планирует через пять лет.

Сейчас на ферме уже выращивают четыре сорта голубики, а также два сорта клубники и малины. Первый урожай ждут в этом году.

Свою продукцию хозяйство планирует продавать в свежем и в замороженном виде в розничных магазинах и торговых сетях, а также сбывать на переработку для изготовления пюре и соков. 

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#минсельхозпрод мо
#сельское хозяйство
#аграрный сектор
#гранты
#фермер
#ягоды
#подмосковье
#московская область
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США резко сократили импорт из Китая
WP: Поставки в США китайских товаров сократились на 24 процента
07 августа 2023, 13:44

Фото: iStock/rarrarorro

За пять месяцев текущего года импорт США из КНР снизился на 24% в сравнении с тем же периодом в прошлом году. Об этом пишет издание The Washington Post.
Авторы статьи отметили, что невзирая на сокращение поставок, сумма импорта продолжает находиться на высоком уровне. В настоящее время, Китай передал лидирующие позиции по торговле с Штатами Тайваню и Вьетнаму.  

В прошлом году, за пять месяцев импорт США из КНР составлял на 24% больше, чем в текущем году за тот же период времени.  

Издание отмечает, что отношения между странами продолжают оставаться напряженными, несмотря на двусторонние усилия государств по их налаживанию. 

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#сша
#китай
#отношения
#импорт
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В Подмосковье работает сервис для предпринимателей по аренде зданий и помещений за рубль
07 августа 2023, 13:23

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что в регионе работает сервис для представителей малого и среднего бизнеса, в рамках которого предприниматели смогут получать недвижимость в аренду всего за рубль.
Такая услуга подразумевает получение помещения или целого здания по ставке в 1 рубль за квадратный метр, если износ недвижимости составляет более 80%. Если этот процент ниже, то стоимость аренды будет равна ставке налога на имущество. Арендовать площади для работы можно будет без торгов на 10 лет, если это помещение, и на 5 лет, если это здание. 

Услуга «Недвижимость за 1 рубль» запущена по аналогии с «Землёй за 1 рубль». Без торгов можно будет получить помещения, которые требуют вложений в ремонт.

Лидерами по размещению объектов за 1 рубль стали: Богородский округ — 44, Люберцы — 31, Пушкинский —  26, Коломна — 23 и другие. 

Все доступные услуги и сервисы поддержи субъектам МСП размещены на Инвестиционном портале Московской области. 

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Министр инвестиций Зиновьева назвала шаги предпринимателя, для получения новой услуги поддержки бизнесу.

С 1 августа в Подмосковье начал работать новый сервис поддержки бизнеса.
#люберцы
#рубль
#имущество
#ремонт
#недвижимость
#коломна
#здание
#екатерина зиновьева
#бизнес
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Производство напольных покрытий появится в Бронницах
07 августа 2023, 13:21

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

В подмосковных Бронницах к 2026 году запустят производство напольных покрытий. Об этом сообщили в пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
При этом, производство появится на участке, предоставленном по льготной программе, а ежегодная арендная плата составит всего 1 руб.

«Ожидается, что объект будет введён уже во II квартале 2026 года, а в 2027 году предприятие выйдет на целевую производственную мощность. На производстве, в создание которого инвестируют 32 млн руб., появятся 30 новых рабочих мест», – приводит АГН «Москва» слова зампреда правительства, министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

А в Москве увеличился выпуск детских игр и игрушек почти в 1,5 раза. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, рост производства детских товаров наблюдается в столице второй год подряд.

 «Это большой и очень важный сегмент промышленности, который вправе рассчитывать на поддержку правительства Москвы», – приводит utro.ru слова Собянина.

В настоящее время товары для детей в Москве выпускает около 60 крупных и средних предприятий.

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#предприятие
#экономика
#производство
#москва
#подмосковье
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В Подмосковье оказывают 3 услуги субъектам МСП по поддержке бизнесу
07 августа 2023, 13:14

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева напомнила подмосковным предпринимателям, что в регионе действуют сервисы поддержки бизнесу на инвестпортале.
Екатерина Зиновьева рассказала, что на данный момент заключено 193 договора субъектами малого и среднего бизнеса на оказание поддержки бизнесу по услугам: 

— Земля за 1 рубль;
— Земля без торгов;
— Недвижимость за 1 рубль.

Лидерами по заключению договоров на оказание поддержки стали Сергиево-Посадский округ — 21 договор, общая сумма инвестиций составила 47 млрд рублей, Ступино — 14 договоров на 8 млрд рублей, третье место занял Орехово-Зуевский округ — 10 договоров на 1,7 млрд рублей. 

Благодаря оказанной поддержке, субъекты малого и среднего бизнеса реализовали свои проекты и создали в регионе 16 088 новых рабочих мест. 

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Министр инвестиций Зиновьева назвала шаги предпринимателя, для получения новой услуги поддержки бизнесу.

С 1 августа в Подмосковье начал работать новый сервис поддержки бизнеса.
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#недвижимость
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#екатерина зиновьева
#бизнес
#поддержка
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Евросоюз предупредили о «мучительной расплате»
Bloomberg: Еврозону ждет экономический шок из-за политики ЕЦБ
07 августа 2023, 13:03

Фото: iStock/sinonimas

Экономику еврозоны ожидает рекордный шок из-за политики Европейского центрального банка по борьбе с инфляцией. Об этом сообщили аналитики в статье для издания Bloomberg.
По прогнозам специалистов, экономику еврозоны может ожидать рецессия. К таким последствиям приведет повышение ключевой ставки ЕЦБ.  

Со ссылкой на собственные исследования, аналитики издания отметили, что спад экономики в будущем году, может составить около 3,8 процента от валового продукта региона. Также, эксперты предупредили об эффекте, который станет ощутим для ЕС в ближайшие 12 месяцев. Экономика страны столкнется с рекордным шоком, из-за действий финансового регулятора. 

Ранее сообщалось, что Евросоюз готов экспортировать украинское зерно. 

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#экономика
#страны
#эксперты
#ес
#евросоюз
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Министр инвестиций Зиновьева назвала шаги предпринимателя, для получения новой услуги поддержки бизнесу
07 августа 2023, 13:00

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева анонсировала новую поддержку бизнесу и рассказала как её получить.
Екатерина Зиновьева рассказала про новый сервиз для бизнеса: «Открой бизнес на 1-2 этажах многоквартирного дома». Этот сервис позволит в режиме онлайн получить помещение для размещения бизнеса.
«С 1 августа начнет работать первая часть, а с 1 сентября вторая. Бизнесу очень важно открываться на первых этаж домов. Нажав одну кнопку можно будет снять в аренду или купить помещение», — сказала Екатерина Зиновьева на совещании губернатора Подмосковья с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Шаги предпринимателя, которые необходимо пройти, чтобы получить помощь в открытии бизнеса на 1-2 этажах многоквартирного дома: 

— ШАГ 1. Выбрать объект на инвесткарте;
— ШАГ 2. Подать заявку с инвесткарты на сервис застройщика;
— ШАГ 3. Заключение договора;
— Бонусом для предпринимателей станут меры поддержки от застройщиков в виде льготных кредитов и рассрочки.

Все доступные объекты для открытия бизнеса будут размещены на Инвестиционном портале Московской области. Все предложения от крупнейших застройщиков Подмосковья будут доступны на одной площадке. 

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В Подмосковье на ближайшее время намечен запуск ещё пяти сервисов для поддержки бизнесу. 
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