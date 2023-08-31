«Ведомости» оценили, во сколько России обойдется повышение ключевой ставки

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В свете повышения ключевой ставки до 12% дополнительные издержки, связанные с обслуживанием кредитов и облигаций, для бизнеса и государства будут варьироваться в среднем от 100 до 150 миллиардов рублей ежемесячно. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитиков.
«Повышение ключевой ставки до 12% приведет к дополнительным расходам на обслуживание долга (включая кредиты и облигации) в размере 100–150 млрд рублей в месяц в среднем. Существенная доля этой суммы, оцениваемая в 80–100 млрд рублей, будет приходиться на корпоративные займы с плавающей процентной ставкой», - уточняет издание.По мнению директора группы суверенных рейтингов в АКРА Дмитрия Куликова, увеличение расходов как у государства, так и у нефинансовых компаний будет связано, в первую очередь, с возрастанием выплат по займам с переменной процентной ставкой.
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