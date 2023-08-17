«Ведомости»: Российские власти пока не станут ужесточать валютный контроль

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Устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и вводить ограничения на движение капитала пока не будут. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на итоги совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства и председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной.
Кабмину удалось в неформальном порядке договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки. Пока решено ограничиться мониторингом их действий, говорят собеседники «Ведомостей». Однако, если ситуация не изменится, то обязательная продажа экспортной выручки станет неизбежной. Кроме того, по словам одного из источников, весьма вероятен будет и рост фискальной нагрузки.
По словам источников издания, участники встречи согласились, что ужесточение валютного контроля — это крайняя мера, которая лишь временно влияет на курс. Главный же фактор падения курса рубля, по их мнению, стала мягкая денежная политика,из-за которой избыточно увеличился объём денежной массы.
Ранее Минфин предлагал сделать обязательной для экспортеров реализацию до 80% валютной выручки не позднее, чем через 90 дней после ее получения. За отказ подчиниться этому требованию у компаний будут отзываться государственные лицензии. При этом необходимо учитывать, что значительная часть этой выручки находится за рубежом.
ЦБ России принял решение о повышении ключевой ставки сразу до 12 процентов, однако это не привело к повышению курса рубля, на фоне чего власти и экспортеры стали обсуждать предложение сделать продажу экспортной выручки обязательной.
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По словам источников издания, участники встречи согласились, что ужесточение валютного контроля — это крайняя мера, которая лишь временно влияет на курс. Главный же фактор падения курса рубля, по их мнению, стала мягкая денежная политика,из-за которой избыточно увеличился объём денежной массы.
ЦБ России принял решение о повышении ключевой ставки сразу до 12 процентов, однако это не привело к повышению курса рубля, на фоне чего власти и экспортеры стали обсуждать предложение сделать продажу экспортной выручки обязательной.
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Артем Путинцев