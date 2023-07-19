«Ведомости»: Таймураз Боллоев стал президентом пивоваренной компании «Балтика»

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Таймураз Боллоев назначен президентом пивоваренной компании «Балтика», сообщают «Ведомости» со ссылкой на соответствующее распоряжение Росимущества.
Информацию о назначении Боллоева также подтверждает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании. Таймураз Боллоев уже возглавлял «Балтику» в 1991-2004 годах — на постах вначале гендиректора, а затем и президента компании.
Напомним, что 16 июля президент РФ Владимир Путин издал указ, согласно которому доли иностранных владельцев в компании Danone и пивоваренной компании «Балтика» временно переходят в управление России в лице Росимущества.
Датская корпорация Carlsberg Group, которой принадлежит «Балтика», объявила о завершении работы в России в марте 2022 года. В июне этого года был найден покупатель, однако его имя, а также точные сроки завершения продажи активов пока неизвестны.
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Напомним, что 16 июля президент РФ Владимир Путин издал указ, согласно которому доли иностранных владельцев в компании Danone и пивоваренной компании «Балтика» временно переходят в управление России в лице Росимущества.
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Артем Путинцев