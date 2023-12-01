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«Ведомости» узнали детали аудита «Почты России»

«Ведомости»: Убытки «Почты России» составили 24,5 миллиарда рублей
01 декабря 2023, 10:22
Фото: istockphoto/JessAerons

Фото: istockphoto/JessAerons

Федеральное казначейство подготовило предварительные итоги аудита «Почты России». По его результатам, размер негативного влияния на результат был оценен в 24,5 миллиарда рублей.
По результатам проверки были выявлены внутренние причины убыточности группы, передают «Ведомости». Как полагают эксперты, основное влияние на негативный результат оказали управленческие решения, часть из которых оказались неэффективными. В частности, неудачно оказался организован розничный бизнес, которая привела к невыполнению плана продаж и недополучению прибыли в размере 10Ю2 миллиарда рублей.

12 миллиардов рублей из общего блока неэффективных расходов пришлась на управление имущественным блоком. Например, большая его часть не только не использовалась в течение длительного времени, но также и не была сдана в аренду.


По результатам проверки казначейство предложило установить внешний контроль за реализацией плана финансового оздоровления до 2025 года и провести его корректировку. Результаты аудита будут более предметно обсуждены на совете директоров.

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#эксперты
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В России опровергли сообщения о возможной ликвидации всех ИП
Предприниматель Горячая объяснила, почему ИП в России не ликвидируют
01 декабря 2023, 10:44

Фото: IStock/mapo

В 2029 году в России может быть ликвидирована такая форма ведения бизнеса как ИП. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. По его словам, тогда завершится эксперимент по введению налога для самозанятых, и владельцы микробизнесов должны будут выбрать другую форму налогообложения.
Однако предприниматель, автор просветительского проекта #Мспживи Наталья Горячая заявила, что форма индивидуального предпринимательства не исчезнет, поскольку она не относится к эксперименту и закреплена в гражданском кодексе РФ. Об этом эксперт рассказала в эфире «Радио 1».
«ИП – это организационная форма ведения бизнеса, а самозанятость – это система налогообложения, которая позволяет без регистрации в качестве ИП заниматься небольшой предпринимательской деятельностью. Самозанятость действительно закончится в 2029 году, как эксперимент. Но ИП, как правовая структура, закреплена в Гражданском кодексе», — сказала Горячая.
Предприниматель подчеркнула, что форму самозанятости могут ввести на постоянной основе после завершения эксперимента (форма будет действовать до 2028 года включительно). Однако Горячая подчеркнула, что система налогообложения имеет ряд недочётов.
«Изначально обсуждалась идея сделать самозанятость только для пассивного дохода, например, для сдачи квартиры в аренду. А в итоге сделали так. Что самозанятостью может считаться любая деятельность. Из-за этого самозанятых стало очень много. Я неоднократно получала сообщения от людей, которые, потеряв работу, приходили в службу занятости, получили предложение стать самозанятыми. Это нужно, чтобы увеличить количество самозанятых и уменьшить количество тех людей, которые остались без работы и претендуют на поддержку государства», — отметила эксперт.
По данным ФНС, в июне число самозанятых в России превысило восемь миллионов — это на 60 процентов больше, чем в начале 2023 года. Сегодня, чтобы вписываться в специальный налоговый режим, самозанятые должны зарабатывать не более 2,4 миллиона рублей в год.

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#бизнес
#эксперимент
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#самозанятые
#ип
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В России ожидают всплеск банкротства в 2024 году
Экономисты ожидают волну банкротства физлиц в 2024 году
01 декабря 2023, 09:58

Фото: IStock/Chainarong Prasertthai

Объединенное кредитное бюро оценило количество потенциальных банкротов в России в 9,79 млн человек, их общая задолженность составляет 6,33 трлн рублей. Годом ранее таких заёмщиков было 8,81 млн с общей задолженностью 5,68 трлн рублей.
Директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России  Алексей Зубец отметил, что в следующем году Россию может накрыть новая волна банкротства, и при планировании следующего года финансовые власти опираются на эти риски. Об этом экономист рассказал в эфире программы «Он такой один на Радио 1 с Дмитрием Потапенко».
«За последнее время количество потенциальных банкротов среди физических лиц выросло, и это касается также предприятий. Такая тенденция испугала лиц, принимающих решение, потому что получить в следующем году волну банкротства – такая себе история», — отметил он.
Эксперт проекта «За права заемщиков» Общероссийского народного фронта Александра Пожарская также согласилась с тем, что число банкротов в следующем году вырастет. По её мнению, это связано с закредитованностью населения и отсутствием страха перед процедурой банкротства.
«Увеличение банкротных заёмщиков конечно будет. От части это связано с тем, что людям становится сложнее справляться со своими обязательствами. Но больше банкротов становится потому, что институт банкротства перестает пугать граждан. Люди понимают, что это инструмент, с помощью которого в аварийной ситуации можно найти выход, реабилитироваться и заново начать свою историю на финансовом рынке», — добавила собеседница.
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Экономист Зубец: Крупный бизнес начал кампанию против финансовых властей России
01 декабря 2023, 09:43

Фото: IStock/Vladislav Zolotov

Председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин подверг критике работу Министерства финансов и Банка России. Он отметил ошибки ведомства, которые спровоцировали кризис на внутреннем рынке топлива, а также указал на ненадёжные маршруты исполнения трансграничных платежей в различных валютах, которые сформировал ЦБ.
Директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец уверен, что Сечин понимает положение экономики и пытается переложить ответственность на других участников процесса. В эфире программы «Он такой один на Радио 1 с Дмитрием Потапенко» экономист подчеркнул, что на запланированной на 1 декабря встрече с президентом Владимиром Путиным предприниматель будет пытаться защитить свой бизнес.
«Я не исключаю, что некий реверанс в сторону крупного бизнеса, потому что крупный бизнес должен получить сигнал, что о нём заботятся, и его не собираются стричь и раздевать в интересах пополнения бюджета. Вполне возможно по итогам этой встречи будет некий выговор в сторону финансистов», — сказал Зубец.
Экономист отметил, что ситуация похожа на направленную против финансистов кампанию. По мнению эксперта, в этом есть и политический подтекст.
«Это некая кампания, направленная против финансистов, и я не знаю, связана ли она с выборами, но некий политический подтекст в этом есть. Во-первых, это игра в перекладывание ответственности: кто заплатит за разбитую посуду? А во-вторых, это и политические игры с целью понять, кто будет определять финансовую политику в нашей стране. И к сожалению, все эти игры имеют небольшое отношение к реальности нашей экономики и к реальным интересам экономического развития. Но понятно, что эти игры мешают развитию нашей страны», — заключил он.
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#бизнес
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#власть
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Банки оценили изменения среднего чека на поездки в такси после нового закона
01 декабря 2023, 09:41

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

В ноябре средний чек на поездку в такси в России снизился по сравнению с августом. Однако он оказался заметно выше, чем в ноябре 2022 года.
Рост стоимости поездок на такси за год составил по разным оценкам от 20% до 25%. Игроки рынка связывают это в первую очередь со значительным оттоком водителей, перешедших в другие сферы, передает «РБК». Также сказалось снижение количества мигрантов в отрасли, рост расходов на автомобили и их обслуживание, а также одновременный рост спроса на поездки в такси на 20%.

С 1 сентября в России вступили в силу новые требования к такси. Были созданы федеральная государственная информационная система (ФГИС) «Такси», а также три региональных реестра — автомобилей, перевозчиков и агрегаторов, которые должны передавать данные в указанную систему.

По словам представителей некоторых агрегаторов, на практике закон пока не заработал: не все регионы предоставили необходимые данные. Новые требования заставляют перевозчиков уходить в налоговую тень, а также отключаться от агрегатора и брать заказы «от бордюра» или через специальные чаты в мессенджерах. Это не дает возможности их отследить и гарантировать безопасность поездок.

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#снижение
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Россиян освободят от комиссий при оплате ЖКУ к 2024 году
«Известия»: Россиян освободят от комиссий при оплате ЖКУ к 2024 году
01 декабря 2023, 04:43

Фото: Фотобанк Московской области

В России планируется принятие закона, предусматривающего отмену комиссии при оплате ЖКУ в кредитных организациях для физических лиц. Нововведения могут вступить в силу уже в начале 2024 года, пишут «Известия».
«Проект закона дорабатывался более трёх с половиной лет. Он может вступить в силу уже в начале 2024 года. По планам изменения помогут решить финансовую проблему социально незащищенных граждан при оплате ЖКУ», — рассказали в Госдуме.

Депутата отметили, что новый закон отменит комиссии при оплате ЖКУ в кредитных организациях, у платежных агентов или операторов почтовой связи физлицами.

Ранее законопроект поддержал президент России Владимир Путин. Министр финансов Антон Силуанов в свою очередь поддержал решение вынести этот вопрос на обсуждение.

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#жку
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В России поставлен абсолютный рекорд по продажам смартфонов
«Известия»: Россия вышла на абсолютный рекорд по продажам смартфонов
01 декабря 2023, 04:31

Фото: istockphoto/Mustafa Kaya

Как сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка, продажи смартфонов в России достигли абсолютного рекорда — более 27 миллионов устройств были проданы с начала текущего года.
Данные сравнения говорят о значительном росте: за 11 месяцев предыдущего года было реализовано 22 миллиона смартфонов, а в 2021 году — 26 миллионов.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предполагает, что общее число проданных смартфонов к концу года составит 33,5–34 миллиона, что превысит предыдущие показатели. Муртазин также учитывает данные о сером импорте устройств.

Согласно генеральному директору TelecomDaily Денису Кускову, в стране произошло замедление покупательской активности. Однако россияне считают, что обстановка стабилизировалась, что побуждает их тратить средства на приобретение новых телефонов. По мнению Кускова, у некоторой части населения заметно выросла заработная плата, что также стимулирует их к покупкам.

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ЦБ РФ оценил рост продаж валюты экспортерами
Представитель ЦБ Данилова: Экспортеры увеличили продажи валюты в России на 36%
01 декабря 2023, 04:24

Фото: iStock/ipopba

Глава департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова заявила, что в октябре и ноябре крупнейшие российские экспортеры повысили продажи иностранной валюты в стране более чем на треть. Её слова цитирует пресс-служба Банка России.
«Чистые продажи иностранной валюты 29 крупнейшими экспортерами повысились в октябре на 36% относительно предыдущего месяца, до $12,5 млрд. С начала ноября чистые продажи уже превысили этот уровень», — проинформировала Данилова в ходе пресс-конференции по обзору финансовой стабильности.

Отмечается, что рост продаж валют экспортерами из РФ в совокупности с повышением ключевой ставки Центробанка способствовали укреплению курса рубля. Глава департамента добавила, что в дальнейшем ситуация будет напрямую зависеть от внешней торговли и динамики цен на нефть.

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#рф
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#валюта
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Стало известно о пройденном в России пике роста зарплат
РБК: пик роста зарплат в России был пройден
01 декабря 2023, 01:29

Фото: istockphoto/tuaindeed

В сентябре 2023 года темпы роста заработных плат в России замедлились: реальные доходы (с учетом инфляции) увеличились на 7,2% в годовом измерении, в то время как в августе этот показатель составлял 9,5%, пишет РБК.
Номинальные заработные платы, начисленные сотрудникам, увеличились на 13,6%, снизившись с 15,1% в предыдущем месяце. Уровень безработицы достиг исторического минимума и составил 2,9%, как с учетом сезонных изменений, так и без них.

Специалисты из ВНИИ труда Минтруда России отметили, что на российском рынке труда сформировалась устойчивая ситуация для соискателей работы. В производственных отраслях, строительстве, IT-секторе и логистике наблюдается повышенный спрос и соответственно высокие предложения по заработным платам.

Согласно прогнозу Минэкономразвития о социально-экономическом развитии на период с 2024 по 2026 годы, ожидается, что номинальные заработные платы будут увеличиваться в среднем на 7,7% ежегодно, а реальные доходы вырастут на 2,5%. Это предполагаемое увеличение доходов, в совокупности с общим ростом, предоставит уровень потребительской активности, считают в Минэкономразвития.

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#спрос
#доходы
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Бразилия с 1 января 2024 года вступает в ОПЕК+
Новак: Бразилия с 1 января 2024 года вступает в ОПЕК+
01 декабря 2023, 00:01

Фото: iStock/Milton Rodney Buzon

Бразилия с 2024 года вступает в ОПЕК+, заявил вице-премьер РФ Александр Новак со ссылкой на бразильского министра энергетики Алешандри Сильвейра.
Так, со следующего года в ОПЕК войдут 24 государства, отметил Новак в интервью «России-24».

«Министр Бразилии подтвердил, что с 1 января 2024 года он вступает в наше партнерство ОПЕК , и таким образом будет уже 24 страны взаимодействовать по балансировке ситуации на рынке», — сказал вице-премьер.

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