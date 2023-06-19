«Ведомости»: В России попросили установить минимальную цену на сидр в 150 рублей

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По мнению производителей сидра, это поможет оградить рынок от дешевой и контрафактной продукции
Национальная Ассоциация производителей традиционного сидра, в которую входит около 40 компаний, подготовила обращение к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой установить минимальную розничную цену на сидр в размере хотя бы 150 рублей. Об этом 19 июня пишут «Ведомости».
По словам одной из инициаторов обращения Елены Тюкиной, это необходимая, но вынужденная мера, на которую производители напитка вынуждены пойти ради борьбы с дешевой и контрафактной продукцией. В результате, надеются в Ассоциации, россияне перейдут на качественный и дорогой алкоголь.
Ранее пресс-служба Минздрава России доложила о том, что в стране зарегистрировано более 100 случаев отравления суррогатным алкогольным напитком, известным как «Мистер Сидр». Из них 31 оказался летальным.
По словам одной из инициаторов обращения Елены Тюкиной, это необходимая, но вынужденная мера, на которую производители напитка вынуждены пойти ради борьбы с дешевой и контрафактной продукцией. В результате, надеются в Ассоциации, россияне перейдут на качественный и дорогой алкоголь.
Артем Путинцев