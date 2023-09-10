Венгрия намерена отказаться от российского ядерного топлива

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Правительство Венгрии намерено уменьшить энергетическую зависимость от России путём переведения работы АЭС в Пакше с российского на французское ядерное топливо. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в ходе Венгерского гражданского форума.
Водо-водяные энергетические реакторы (ВВЭР), разработанные ещё в советское время в 1950-е годы, наиболее распространены в мире, а, в частности, в европейских странах. Уже много лет западные компании находятся в поиске альтернативы российскому ядерному топлива.
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Анастасия Чинкова