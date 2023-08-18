Венгрия предложила альтернативы транзиту российского газа через Украину

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто заявил, что объемы российского газа, которые поступают в Венгрию через Украину, можно перенаправить на «Турецкий поток». Об этом Сийярто сообщил на пресс-конференции.
Напомним, газовые запасы Германии неумолимо сокращаются, если ситуация не изменится, то страна рискует столкнуться с тотальной нехваткой газа вплоть до 2027 года. При этом, если грядущая зима будет холодной, то газовые хранилища Германии окажутся пустыми уже к январю 2024 года.
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