VEON намерен закрыть сделку по продаже «Вымпелкома» до 13 октября

Нидерландский телекоммуникационный холдинг VEON до 13 октября намерен завершить все формальности, связанные с продажей активов в России. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте компании.
Отмечается, что VEON согласовал с покупателем поправки, касающиеся купли-продажи. Они предполагают, что сумму за продажу активов погасят через облигации Veon Holding.
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