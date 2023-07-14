Вьетнам хочет возобновить импорт пшеницы из России

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Вьетнам заинтересован в возобновлении импорта российской пшеницы. Об этом сообщает Россельхознадзор.
Уточняется, что Вьетнам также заинтересован в поставках российской люцерны и черешни. В ведомстве отметили, что в рамках переговоров с вьетнамскими коллегами произошло обсуждение поставок отечественной продукции во Вьетнам.
Отмечается, что ранее экспорт пшеницы из России во Вьетнам был затруднен из-за фитосанитарных требований к поставляемому Россией зерну. Главная причина заключается в содержании в пшенице бодяка полевого — сорняка, который считается карантинным организмом для Вьетнама.
Россия предложила Вьетнаму рассмотреть вариант поставок зерна с единичными экземплярами полевого бодяка, которые будут обрабатываться на специальных предприятиях по переработке пшеницы.
Сообщается, что эта процедура приведет к дополнительным затратам российских экспортеров.
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Отмечается, что ранее экспорт пшеницы из России во Вьетнам был затруднен из-за фитосанитарных требований к поставляемому Россией зерну. Главная причина заключается в содержании в пшенице бодяка полевого — сорняка, который считается карантинным организмом для Вьетнама.
Сообщается, что эта процедура приведет к дополнительным затратам российских экспортеров.
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Екатерина Коршунова