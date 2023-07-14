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Вьетнам хочет возобновить импорт пшеницы из России

14 июля 2023, 21:51

Фото: iStock/BrianScantlebury

Вьетнам заинтересован в возобновлении импорта российской пшеницы. Об этом сообщает Россельхознадзор.
Уточняется, что Вьетнам также заинтересован в поставках российской люцерны и черешни. В ведомстве отметили, что в рамках переговоров с вьетнамскими коллегами произошло обсуждение поставок отечественной продукции во Вьетнам.

Отмечается, что ранее экспорт пшеницы из России во Вьетнам был затруднен из-за фитосанитарных требований к поставляемому Россией зерну. Главная причина заключается в содержании в пшенице бодяка полевого — сорняка, который считается карантинным организмом для Вьетнама.


Россия предложила Вьетнаму рассмотреть вариант поставок зерна с единичными экземплярами полевого бодяка, которые будут обрабатываться на специальных предприятиях по переработке пшеницы.

Сообщается, что эта процедура приведет к дополнительным затратам российских экспортеров.

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#Вьетнам
#пшеница
#Россия
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Эксперт Плугов: «Рост курсов валют неизбежно скажется на стоимости импортных фруктов»
14 июля 2023, 16:46

Фото: istockphoto.com/rusak

Генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса Алексей Плугов заявил о возможном подорожании ввозимых в Россию из-за границы фруктов осенью на 12-15%.
Такая ситуация, по мнению эксперта, возможно из-за слабого рубля.

«Рост курсов валют неизбежно скажется на стоимости импортных фруктов: бананов, цитрусовых, манго и прочих экзотических фруктов. Они могут подорожать на 12-15%. Но последствия роста курса доллара мы увидим, скорее всего, не раньше сентября», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Плугов.

При этом, он подчеркнул, что наша страна практически полностью обеспечивает себя всеми основными видами овощей.

Заместитель исполнительного директора Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Шамиль Магомедов объяснял «Радио 1», почему цена на лук падает в летний период.

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#продукты
#цена
#фрукты
#экономика
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В Подмосковье начали производить виски в востребованном объёме
14 июля 2023, 16:28

Фото: Минсельхозпрод МО

В Балашихе начали выпускать шотландский виски в новом объёме 0,2 литра. Производство запустила группа компаний «Руст» на заводе «Парламент Продакшн», сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Такой объём востребован у потребителей и позволит укрепить позиции компании в сегменте малых литражей. Всего до конца года планируется произвести более 200 тысяч девятилитровых коробов виски», – сказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
В рамках проекта по импортозамещению в сентябре прошлого года был успешно реализован проект локализации розлива виски Darrow на заводе «Парламент Продакшн». Это позволило производителям сократить расходы по логистике. Напиток не уступает по качеству зарубежному аналогу, а его стоимость уменьшилась почти вдвое.
 
По итогам 2022 года объём продаж Darrow вырос на рекордные 252%. Инвестиции в проект превысили 17,5 млн рублей.

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#Георгий Филимонов
#Минсельхозпрод МО
#виски
#экономика
#импортозамещение
#Балашиха
#Московская область
#Подмосковье
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Подмосковные фермеры с начала года получили по программам поддержки более 1 тыс га
14 июля 2023, 15:53

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подмосковным фермерам в этом году выделили уже более 1 тыс гектаров земли. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Земля в регионе предоставляется фермерским хозяйствам по программе «Подмосковные 10 гектаров» безвозмездно на срок до шести лет, а также в аренду без проведения торгов на период до пяти лет. Это позволяет им увеличить объёмы производства и число рабочих мест.
«Нашу региональную программу «Подмосковные 10 гектаров» сначала опробовали в отдалённых округах. Увидели, что новая мера интересна бизнесу, и расширили географию. Теперь получить землю можно на 26 территориях. В этом году нашим фермерам предоставили 32 земельных участка, это 1125 га», – рассказал глава региона.
Он напомнил, что помимо «Подмосковных 10 гектаров», в Московской области существует такая востребованная мера поддержки, как предоставление участков без торгов.
«В целом стараемся создавать максимально благодатную почву для бизнеса. Для наших аграриев доступны 30 видов субсидий – например, на производство молока, агротехнические работы», – отметил Воробьёв.
Программа «Подмосковные 10 гектаров» стартовала в прошлом году по поручению губернатора. В качестве пилотных были выбраны городские округа Лотошино, Шатура и Серебряные Пруды. Затем прибавились ещё 23. Площадь участка составляет от 10 до 200 га в зависимости от вида сельскохозяйственной деятельности. Землю до 50 га можно получить для овощеводства, садоводства и пчеловодства, до 100 га – для растениеводства, до 200 га – для разведения мелкого и крупного рогатого скота.
 
Выбрать земельный участок можно на геопортале Московской области и сайте Миноблимущества. Далее необходимо заполнить на региональном портале госуслуг заявление в электронном виде. Срок его рассмотрения – 15 рабочих дней.
 
Что кается земли в аренду без торгов, то её можно получить на региональном портале госуслуг, выбрав соответствующую подуслугу. Срок рассмотрения заявки – 15 рабочих дней.
 
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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#фермеры
#земля
#подержка
#Подмосковные 10 гектаров
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Подмосковное мороженое признали одним из лучших брендов России
14 июля 2023, 14:57

Фото: Мининвест МО

Производитель мороженого из Мытищ «Айскейк-Эко» стал победителем Всероссийского конкурса новых лучших брендов. Компания первенствовала в партнёрской номинации X5, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
В своём сегменте компания из Долгопрудного работает уже около 10 лет, выпуская качественное и вкусное мороженое. Её продукция хорошо известна не только в России, но и за её пределами. На производстве трудятся более 100 человек. 
 
Сегодня в числе клиентов компании – крупные торговые сети, среди которых немало магазинов продуктов здорового питания. «Айскейк-Эко» производит для них продукцию, которая потом продаётся под их собственными торговыми марками.
 
Экспортную деятельность компании помогает развивать Фонд поддержки ВЭД Московской области. Компания не раз пользовалась его образовательными сервисами, позволяющими укрепись экспортную составляющую бизнеса.
 
Конкурс новых лучших брендов организован Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс. Лауреатами стали более 30 российских компаний. От Подмосковья участие в конкурсе приняли более 100. В число победителей вошли сразу три подмосковные компании. 

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#Мининвест МО
#морожение
#конкурс
#экономика
#Московская область
#Подмосковье
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Экономист Беляев: «Может быть на следующей неделе лёгкое укрепление рубля к доллару»
14 июля 2023, 14:52

Фото: istockphoto.com/SSV-Photo

Кандидат экономических наук Михаил Беляев предположил, что на следующей неделе возможно укрепление рубля по отношению к американской валюте, однако не более, чем на 1 рубль.
«Я не вижу изменений в текущей ситуации, которые влияют на отношения рубля и доллара. Видимо, на следующей неделе останутся такие же курсовые соотношения. Может быть на следующей неделе лёгкое укрепление рубля по отношению к доллару, но не более чем на 1 рубль, а максимум на 50 копеек», — прокомментировал в беседе с RT Беляев.

При этом, он подчеркнул, что такая ситуация возможна лишь при условии, что в информационную сферу не будет поступать вбросов.

Вместе с тем, по данным Центробанка, стало известно, что юридические лица, являющиеся клиентами банков, начали чаще заменять доллары и евро юанями, а физические лица по-прежнему в большинстве своём остаются приверженцами западных валют. Как уточняют argumenti.ru, доля депозитов корпоративных клиентов в «нетоксичных» валютах на 1 июня выросла до 41,8% по сравнению с майским показателем.

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#рубль
#доллар
#курс
#валюта
#экономика
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ЦБ спрогнозировал ускорение годовой инфляции в ближайшие месяцы
14 июля 2023, 14:48

Фото: iStock/IUshakovsky

Банк России прогнозирует ускорение инфляции с июньских 3,25% в ближайшие месяцы.
Причиной ускорения темпов инфляции станет нарастание ценового давления и выхода из расчета низких значений лета - осени 2022 года. Об этом сообщается в материалах ЦБ. 

По прогнозам Банка России, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5—6,5% в текущем году. В дальнейшем, уровень инфляции составит 4% и будет находиться в приближенном к этому значении.

По данным финансового регулятора, в 2023 году зафиксировано низкое значение прироста цен прошлого периода. В ближайшее время следует ожидать роста годовой инфляции и увеличения текущих цен, прогнозируют эксперты. 

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#ЦБ
#Россия
#инфляция
#экономика
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Песков рассказал о мерах по защите экономики России от агрессии Запада
14 июля 2023, 13:21

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на фоне агрессивных действий ряда стран в адрес РФ российские власти принимают меры для защиты экономики и компаний.
Песков отметил, что именно таким образом следует относиться к подобным ситуациям.

Отмечается, что российские власти определили 10 условий для выхода иностранных компаний из бизнеса России. Некоторые условия выхода были оглашены ранее.

Например, одно из таких условий — это  ограничение срока действия разрешения на обратный выкуп актива России. Также к числу условий выхода относятся: продажа активов с дисконтом не менее 50% от рыночной стоимости; независимая оценка рыночной стоимости активов и другие.

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#Песков
#Россия
#экономика
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За 1-е полугодие 2023-го доходы подмосковного бюджета выросли на 14%
14 июля 2023, 10:35

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв провел встречу с руководителем УФНС России по Московской области Екатериной Макаровой.
В ходе встречи губернатор региона обсудил с руководителем УФНС России по Московской области Екатериной Макаровой налоговые поступления в региональный бюджет первого полугодия 2023 года, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«В этом году у нас хорошие показатели. За 6 месяцев в консолидированный бюджет Подмосковья поступило 489 миллиардов рублей. Это на 14% больше, чем в 2022-м. Положительная динамика наблюдается и по налогу на прибыль. Ежегодно этот показатель увеличивается. В 2023-м — уже 176,3 миллиардов. Во многом это результат оживления экономики — роста выручки промышленных производств, выравнивания показателей в логистике, финансовом секторе», — отметил Андрей Воробьёв. 
Власти Подмосковья стараются уделять максимальное внимание работе бизнеса, инвесторов, оказывают помощь при открытии или в расширении производства. 

Основными бюджетообразующими источниками являются налоги на прибыль от организаций и налоги на доходы от физических лиц. На них приходится 69% всех налоговых поступлений.

Лидерами по налогу на прибыль в первые полгода стали: обрабатывающие производства, пищевая продукция, металлургия и машиностроение. 

В бюджет Московской области в первом полугодии 2023 года поступили 388 миллиардов рублей налоговых и неналоговых доходов, в динамике наблюдается прирост целых 16,1%.

Лидерами среди городских округов по числу налоговых и неналоговых доходов стали: Электросталь, Лыткарино, Дубна, Серпухов и Наро-Фоминск.

Руководитель регионального УФНС Екатерина Макарова в рамках встречи доложила Андрею Воробьёву о реализации проекта «Развитие доходного потенциала Московской области».
«В ходе контрольно-аналитической работы в рамках проекта в консолидированный бюджет Подмосковья поступило в первом полугодии 2,6 миллиарда рублей. Особое внимание уделяется выводу бизнеса из «теневого сектора». Это касается добычи полезных ископаемых, складской деятельности, строительно-монтажных работ, а также арендаторов площадей», — рассказала Екатерина Макарова.
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#Андрей Воробьев
#губернатор
#Подмосковье
#Екатерина Макарова
#налоги
#доход
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Денежные переводы из России в соседние страны уменьшились на треть
13 июля 2023, 23:44

Фото: iStock/Thai Liang Lim

Общий объем денежных средств, переведенных из РФ в Грузию, Казахстан, Киргизию и Армению в мае 2023 года в годовом выражении сократился на треть. Об этом пишет РБК.
Отмечается, что такое сокращение было зафиксировано впервые с марта 2022 года, когда подобные переводы набирали популярность из-за карточного туризма и отъезда граждан России из страны.

По информации издания, в указанные четыре страны было переведено 625,9 миллиона долларов, что на 33% меньше показателей мая прошлого года. 

В публикации отмечается, что ситуация была обратной в течение тринадцати месяцев была обратной. Показатель в годовом выражении в последний раз сокращался в марте 2022 года. При этом пик переводов был достигнут в октябре прошлого года — 1,1 миллиарда долларов.

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#Россия
#переводы
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