Вице-премьер Белоусов назвал Подмосковье эталоном цифровизации систем управления

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Московская область является эталоном по цифровизации систем управления, в том числе по выстраиванию новых комфортных моделей взаимодействия с бизнесом. В этом году мы первый раз проводили замеры по региональному инвестиционному стандарту, по регуляторной среде. И Подмосковье стало лидером в этой номинации», – сказал Белоусов.
Гендиректор АСИ Светлана Чупшева отметила особую роль губернаторов в создании благоприятного инвестиционного климата в регионах.
«Мы несколько лет наблюдаем работу, которую ведут регионы в рамках инвестрейтинга. Это создание условий поддержки, инфраструктуры, сопровождение инвестпроектов в соответствии с показателями уже привлечённых инвестиций. И это не федеральные проекты, а именно вклад губернатора и его команды. Правительство России и региональные органы власти все эти годы работали на одну задачу – помочь бизнесу сохранить инвестиции и качество жизни для граждан», – заявила Чупшева.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил на деловой сессии Агентства стратегических инициатив о запуске в Подмосковье цифровых сервисов для выхода МСБ на экспорт.