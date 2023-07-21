Вице-премьер Новак рассказал, когда цены на бензин стабилизируются в России

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Вице-премьер России Александр Новак рассказал, что работа по стоимости на бензин ведется по бирже, ситуация стабилизируется после окончания ремонтов на НПЗ. Об этом он сообщил во время общения с журналистами.
Новак отметил, что на данный момент по дизельному топливу нет проблем с объемами и ценовой политикой.
Новак добавил, что объемы поступления на биржу увеличатся после того, как заводы будут отремонтированы.
Напомним, ранее руководитель Аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов объяснил, что резкий рост цен на бензин вызван подорожанием нефти и экспортными аналогами. Он отметил, что на сегодняшний день ситуация вернулась к позициям до 2022 года. Также на стоимость топлива повлияло ослабление курса рубля, добавил Баженов.
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«И бензин, и дизель находятся на уровне инфляции», — отметил вице-премьер.
Напомним, ранее руководитель Аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов объяснил, что резкий рост цен на бензин вызван подорожанием нефти и экспортными аналогами. Он отметил, что на сегодняшний день ситуация вернулась к позициям до 2022 года. Также на стоимость топлива повлияло ослабление курса рубля, добавил Баженов.
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Екатерина Коршунова