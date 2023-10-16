Виноделы Франции рассказали о желании сотрудничать с Россией

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Французские виноделы приехали в Москву, тем самым заявив о желании сохранить сотрудничество с Россией. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты (ССI France Russie) Павел Шинский.
Он отметил, что в Россию приехали восемнадцать французских виноделов. За последний год страну ещё не посещало такое большое количество профессионалов этой сферы.
Шинский добавил, что работа в соответствии с законодательством Европы позволяет сотрудничать с Россией, которая продолжает сохранять статус важного торгово-экономического партнёра Франции.
Один из гостей столицы, управляющий шато из Бордо Дени Шазаран, отметил, что выстроенная логистика позволяет осуществлять поставки вина в Россию, поэтому сотрудничество будет развиваться.
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Шинский добавил, что работа в соответствии с законодательством Европы позволяет сотрудничать с Россией, которая продолжает сохранять статус важного торгово-экономического партнёра Франции.
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Анастасия Чинкова