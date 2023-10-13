Viola запустила новую производственную линию в Московской области

Фото: Мининвест МО
На заводе Viola в городском округе Одинцово увеличили производственные мощности. Предприятие обновило линию по изготовлению плавленых сыров в «ванночках», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
С учётом всех работ максимальная производственная мощность предприятия за год выросла на 50%. Весной компания сдала в эксплуатацию линию по фасовке полутвёрдых сыров. В совокупности эти проекты и другие работы по повышению эффективности позволили заводу нарастить производственную мощность с 15 до 23 тыс тонн продукции за год.
Объём годовых инвестиций компании Viola в этом году составил около 250 млн рублей. Предприятие продолжает расширяться, заниматься импортозамещением, обеспечивать новые рабочие места. Сегодня там трудоустроены свыше 250 человек.
Обновлённая линия позволит нарастить производство, в том числе самой востребованной позиции в ассортименте Viola – «ванн» весом 400 г.
Завод Viola в Московской области с 2009 года производит всю линейку плавленого сыра Viola – в «треугольниках», «ваннах», ломтиках и мягкой упаковке, выпускает нарезку полутвёрдых сыров. Всего на предприятии производят около 80 позиций.
Сыров Viola экспортируются из Подмосковья в страны Азии, Южной Америки и СНГ.
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Объём годовых инвестиций компании Viola в этом году составил около 250 млн рублей. Предприятие продолжает расширяться, заниматься импортозамещением, обеспечивать новые рабочие места. Сегодня там трудоустроены свыше 250 человек.
Завод Viola в Московской области с 2009 года производит всю линейку плавленого сыра Viola – в «треугольниках», «ваннах», ломтиках и мягкой упаковке, выпускает нарезку полутвёрдых сыров. Всего на предприятии производят около 80 позиций.
Сыров Viola экспортируются из Подмосковья в страны Азии, Южной Америки и СНГ.
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Лора Луганская