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Viola запустила новую производственную линию в Московской области

13 октября 2023, 14:59
Фото: Мининвест МО

Фото: Мининвест МО

На заводе Viola в городском округе Одинцово увеличили производственные мощности. Предприятие обновило линию по изготовлению плавленых сыров в «ванночках», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
С учётом всех работ максимальная производственная мощность предприятия за год выросла на 50%. Весной компания сдала в эксплуатацию линию по фасовке полутвёрдых сыров. В совокупности эти проекты и другие работы по повышению эффективности позволили заводу нарастить производственную мощность с 15 до 23 тыс тонн продукции за год.

Объём годовых инвестиций компании Viola в этом году составил около 250 млн рублей. Предприятие продолжает расширяться, заниматься импортозамещением, обеспечивать новые рабочие места. Сегодня там трудоустроены свыше 250 человек.


Обновлённая линия позволит нарастить производство, в том числе самой востребованной позиции в ассортименте Viola – «ванн» весом 400 г.

Завод Viola в Московской области с 2009 года производит всю линейку плавленого сыра Viola – в «треугольниках», «ваннах», ломтиках и мягкой упаковке, выпускает нарезку полутвёрдых сыров. Всего на предприятии производят около 80 позиций.

Сыров Viola экспортируются из Подмосковья в страны Азии, Южной Америки и СНГ.

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#подмосковье
#московская область
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Путин поручил Росфинмониторингу контролировать указ о валютной выручке
Путин: Росфинмониторинг проконтролирует исполнение указа о валютной выручке
13 октября 2023, 18:19

Фото: iStock/ipopba

Президент РФ Владимир Путин. заявил, что Росфинмониторинг будет контролирующим органом по исполнению указа о валютной выручке для контроля за денежными потоками. Об этом Путин сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
По словам российского лидера, подписанный указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте является результатом совместной работы правительства, администрации президента и Банка России. Путин отметил, что назначение Росфинмониторинга необходимо для получения достоверной и полной информации о денежных потоках.

Ранее сообщалось, что требование об обязательной продаже валютной выручки некоторыми экспортерами вступит в силу с 16 октября. По данным кабмина РФ, крупные экспортеры из числа установленных 43 групп компаний должны будут зачислять от 80% валютной выручки на счета в России. Затем им предстоит реализовать 90% от этого объема на внутреннем рынке.

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#россия
#бюджет
#курс
#указ
#ес
#путин
#рф
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Путин заявил, что бюджет устроит курс «чуть-чуть пониже» нынешнего
Путин заявил, что для российского бюджета нужен курс доллара чуть пониже
13 октября 2023, 18:08

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что курс рубля к доллару не связан с какими-то проблемами в российской экономике, вопрос стоит лишь в валютном регулировании. Об этом Путин сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
По мнению российского президента, бюджет РФ устраивает курс, который будет «чуть-чуть пониже» того, который есть сейчас. Путин добавил, что российская экономика стабильна, макроэкономические показатели положительные.

Глава российского государства подчеркнул, что если бы ситуация была нормальной, то указа об обязательной продаже некоторыми экспортерами валютной выручки не появилось бы.

Ранее сообщалось, что требование об обязательной продаже валютной выручки некоторыми экспортерами вступит в силу с 16 октября. По данным кабмина РФ, крупные экспортеры из числа установленных 43 групп компаний должны будут зачислять от 80% валютной выручки на счета в России. Затем им предстоит реализовать 90% от этого объема на внутреннем рынке. 

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#россия
#экономика
#бюджет
#курс
#ес
#путин
#рф
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Площадь сева озимых культур в Подмосковье превысила 95 тыс га
13 октября 2023, 17:06

Фото: Минсельхозпрод МО

В Московской области завершили сев озимых культур. В этом году площадь их сева превысила 95 тыс га, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Под урожай будущего года озимыми зерновыми в регионе засеяли более 84 тысяч гектаров, озимым рапсом – 10,5 тыс га. При этом план по севу масличных культур перевыполнен: засеяно на 3,6 тыс га больше, чем в прошлом году», – сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, слова которого приводит пресс-служба
Как пояснили в министерстве, озимые культуры до наступления зимы прорастают и продолжат расти весной следующего года. Уборочная кампания 2024-го начнется со сбора урожая озимых. Яровые культуры созреют позже.

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#георгий филимонов
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#сев
#зерно
#подмосковье
#московская область
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Путин: Киев всегда выступал за зону свободной торговли в СНГ
13 октября 2023, 16:25

Фото: kremlin.ru

Украина всегда пыталась создать зону свободной торговли в СНГ, заявил российский лидер Владимир Путин, на заседании Совета глав государств — ​членов СНГ.
По словам президента, Украина всегда держалась в сторону от СНГ, но проталкивала вопрос о зоне свободной торговли, пока не ушла в сторону вступления в ЕС.  

Ранее Владимир Путин также объяснил, что некоторые страны еще числятся в составе содружества, однако, в этом формате уже не работают. К таким государствам Путин отнёс Украину, Грузия и Молдову.

СНГ было основано 8 декабря 1991 года. Эта организация призвана регулировать отношения сотрудничества между некоторыми государствами, входившими ранее в состав СССР.

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#ссср
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#отношения
#ес
#торговля
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Требование обязательной продажи валютной выручки вступит в силу 16 октября
13 октября 2023, 16:18

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Требование об обязательной продаже валютной выручки некоторыми экспортерами вступит в силу с 16 октября. Об этом сообщили в кабинете министров Российской Федерации.
Крупные экспортеры из числа установленных 43 групп компаний должны будут зачислять от 80% валютной выручки на счета в России. Затем им предстоит реализовать 90% от этого объема на внутреннем рынке. Как считают в Центробанке, такая мера улучшит ситуацию с ликвидностью, а также повлияет на снижение краткосрочной волатильности.

Большинство участников внешнеторговой деятельности смогут сохранить уже устоявшиеся и отработанные схемы. Таким образом, увеличение привлекательности для россиян хранить сбережения в рублях окажет заметную поддержку национальной валюте.

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#рубль
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Воробьёв открыл в Волоколамске крупнейший вьетнамский животноводческий комплекс
13 октября 2023, 15:01

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв открыл первую очередь животноводческого комплекса «ТиЭйч-Рус Милк Фуд» под Волоколамском. Это крупнейший в Подмосковье инвестиционный проект по молочному животноводству.
Соглашение о строительстве комплекса правительство Московской области и концерн TH-True Milk подписали в ходе поездки подмосковной делегации во Вьетнам в 2015 году. 
«Мы реализуем уже более 200 проектов по импортозамещению. Сегодня мы открыли комплекс на 3 тыс голов. Вчера мы были на молочной ферме в Ступине, а сегодня – у наших вьетнамских друзей. Приятно, что никто не отказался от своих планов, собирают очень мощные команды современных молодых инженеров, селекционеров – всех, кто разбирается в технологиях сельского хозяйства, молочного животноводства», – сказал губернатор. 
Он уверен в перспективах бизнеса, который Вьетнам реализует в Подмосковье. 
«Было много скептиков, когда мы приехали в Хошимин и в Ханой. С трудом представляли, как можно за 8 тыс км принять решение о таких масштабных инвестициях. Но, похоже, всё идет по плану. Хочу пожелать, чтобы компания была прибыльной. А мы со своей стороны будем максимально направлять все государственные и региональные программы на поддержку подобных современных предприятий», – отметил Воробьёв
Животноводческий комплекс – первый проект в сфере сельского хозяйства, реализуемый компанией из Республики Вьетнам TH Group. После его завершения объем производства молока на предприятии достигнет 65,7 тыс тонн в год. Это более 9% от его общего производства в Подмосковье.
«TH Group пришла в Россию в период эмбарго, став ярким примером иностранных инвестиций Вьетнама в Россию в аграрном секторе. Торжественное открытие первой очереди фермы в Волоколамске – это результат труда и преодоления многих трудностей. Невозможно не отметить особое внимание и поддержку со стороны правительства Московской области, особенно со стороны губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва», – сказал гендиректор ООО «ТиЭйч-Рус Милк Фуд» Нго Минь Хай.
Общий объем инвестиций в проект – 6,8 млрд. рублей. Комплекс рассчитан на 6 тыс коров. Там будут работать около 300 сотрудников из Подмосковья.  
«Хочется сказать слова благодарности правительству России, руководству Московской области и всем ответственным органам России, которые помогают Вьетнаму и компании TH Group реализовать этот важный для нас проект», – сказал министр промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Зиен
Молочная ферма на территории Подмосковья работает с 2018 года. Валовое производство составляет 15,3 тыс тонн. Предприятию оказали комплексную поддержке в реализации инвестпроекта – предоставили землю без торгов, помогли получить разрешительную документацию, а также кредит по ставке 4% на 6 млрд рублей. 

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#московская область
#подмосковье
#андрей воробьёв
#губернатор
#молоко
#ферма
#экономика
#инвестиции
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Стало известно, в каких валютах Россия торгует нефтью
Новак: РФ торгует нефтью в большей степени в рублях и юанях
13 октября 2023, 14:33

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что в настоящее время Россия торгует нефтью в большей степени в рублях, юанях, а также дирхамах и рупиях.
Он отметил, что торговля осуществляется в тех валютах, которые прописаны в коммерческих контрактах, условия которых могут быть абсолютно разными.

«Могу лишь сказать в среднем, что мы в большей степени сейчас перешли на торговлю в рублях, в китайских юанях, там, в дирхамах, в рупиях и так далее. Но это в каждом контракте по-своему определяется», — прокомментировал ситуацию в беседе с RT Arabic Новак.

При этом, по его словам, расчёты в долларах и евро сейчас намного ниже по количеству.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия отправила турецким партнёрам дорожную карту по проекту газового хаба в Турции, и отметил, что это проект является очень серьёзным и перспективным.

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#торговля
#россия
#нефть
#валюта
#экономика
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Инвестор Сидоров заявил о возможном росте котировок нефти
13 октября 2023, 14:24

Фото: istockphoto.com/Evgenii Mitroshin

Частный инвестор Фёдор Сидоров заявил, что на рынке нефти возможен рост котировок при обострении ситуации на Ближнем Востоке.
«За неделю мы можем увидеть прирост Brent в размере 2,3%, а WTI — порядка 0,9%. Если ситуация в секторе Газа будет усугубляться, это может привести к более значительному росту котировок, поскольку возникнет вероятность частичной блокировки Ормузского пролива и компании будут закладывать этот риск», — пояснил в беседе с RT Сидоров.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия отправила турецким партнёрам дорожную карту по проекту газового хаба в Турции, и отметил, что это проект является очень серьёзным и перспективным.

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#нефть
#цена
#экономика
#прогноз
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Новак назвал проект газового хаба серьёзным и перспективным
13 октября 2023, 14:07

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия отправила турецким партнёрам дорожную карту по проекту газового хаба в Турции, и отметил, что это проект является очень серьёзным и перспективным.
«Проект состоит в том, чтобы создать в Турции электронную площадку по торговле газом, которая бы формировала цены, исходя из спроса и предложения в этом регионе. <…> Там должна быть своя электронная биржа, электронная торговля, которая формирует ценовые котировки. Этот проект сейчас на стадии обсуждения. Подготовлена дорожная карта, которая направлена турецким партнёрам, они её сейчас её рассматривают», — пояснил в беседе с RT Новак.

Ранее Александр Новак заявлял, что европейца в настоящее с удовольствием покупают российский сжиженный природный газ (СПГ).

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#газ
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#турция
#россия
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