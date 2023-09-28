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Выпуск бензина в России вырос на 3,4%

Росстат: Выпуск бензина в России за 2023 год вырос на 3,4%
28 сентября 2023, 03:05
Фото: iStock/bigtunaonline

Фото: iStock/bigtunaonline

В августе 2023 года нефтеперерабатывающая отрасль РФ нарастила производство бензина на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 3,8 млн тонн. При этом в январе-августе текущего года выпуск бензина увеличился на 3,4%, до 29,4 млн тонн, проинформировал Росстат.

«Автомобильного бензина выпущено 3,8 млн тонн, что на 1,6% больше, чем в августе 2022 года, и на 1,5% больше, чем в июле 2023 года. За январь-август 2023 года производство автомобильного бензина выросло по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 3,4%, составив 29,4 миллиона тонн», — сообщили по итогам августа в российском ведомстве.

Отмечается, что в августе также было произведено 7,7 млн тонн дизельного топлива, что на 6,5% превышает аналогичные показатели прошлого года. За восемь месяцев 2023 года было произведено 59,6 млн тонн дизеля (на 6,8% больше, чем в 2022 году).

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#россия
#производство
#август
#цены
#бензин
#топливо
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Набиуллина: Китайская модель развития финансового рынка не подходит для России
27 сентября 2023, 14:50

Фото: istock / ipopba

Китайская модель развития внутреннего и внешнего валютного рынка не подходит для России. Такое заявление сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, ее слова приводит «Интерфакс». Модель Китая подразумевает сегментацию валютных рынков.

Такая стратегия может привести к управляемому курсу и множественности процентных ставок. Кроме того, последние десятилетия Китай хотел либерализовать движение капитала и финансовые рынки. По мнению Набиуллиной, Россия уже прошла этот путь и нет нужды его повторять. 

«Зачем нам двигаться назад, я не понимаю», — заключила Набиуллина во время лекции на экономическом факультете Московского государственного университета.
Ранее Эльвира Набиуллина оценила вероятность исчезновения наличных денег в РФ. 

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#россия
#движение
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#заявление
#экономика
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Две компании из Балашихи вошли в число лучших экспортёров Центральной России
27 сентября 2023, 14:49

Фото: Мининвест МО

Две компании из городского округа Балашиха вошли в число лучших экспортёров Центрального федерального округа. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Победителей конкурса наградили в Смоленске.
Второе место в номинации «Экспортёр года в сфере базовой продукции АПК» среди представителей малого и среднего бизнеса заняла компания «Капитал-ПРОК». Предприятие производит товары аграрного направления и экспортирует корма для животных в семь стран.
 
Третье место в номинации «Лучшая женщина-экспортёр» в категории МСП заняла гендиректор ООО «Агроторг» Светлана Арнаутова. Компания 19 лет занимается международными перевозками. Под руководством Арнаутовой компания экспортирует зерно в шесть государств.

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#экономика
#экспорт
#московская область
#подмосковье
#балашиха
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Предпринимателей Московской области научат создавать франшизу
27 сентября 2023, 14:17

Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

16 октября стартует масштабное обучение в рамках программы «Акселератор по созданию франшиз. Масштабирование бизнеса», в котором смогут принять участие подмосковные предприниматели.

В обучении смогут принять участие предприниматели зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Московской области, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках образовательной программы участникам расскажут, как спроектировать франшизу и управлять ей, сформировать структуру франчайзингового проекта и юридически подготовиться к продаже.

Бонусом будет то, что всем участникам программы дадут шаблоны документов франшизы, а также экспертную и менторскую поддержку от лидеров отрасли. Также, в рамках обучения будет разыгрываться бесплатная разработка договора франчайзинга от федеральных экспертов в сфере интеллектуальной собственности.

Спикерами программы выступят бизнес-консультанты, менторы, управляющие, соучредители и основатели бизнеса.

Участие в обучении можно принять как и очно, так и онлайн. Первый этап обучения начнётся 16 октября и продлится до 20 октября. Участников ждет очное обучение и защита проектов.

Участие в образовательной программе бесплатное, но так как количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация по ссылке. 

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#подмосковье
#бизнес
#защита
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#онлайн
#предприниматели
#разработка
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Подмосковный фермер решил вывести собственную породу пчёл
27 сентября 2023, 13:07

Фото: Минсельхозпрод МО

Крестьянско-фермерское хозяйство «Пчела», расположенное в Егорьевске, планирует заняться селекцией пчел. В планах – вывести собственную разновидность карпатской пчелы, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Основатель фермы – дипломированный пчеловод, преподаватель федерального образовательного проекта «Школа фермера». По его словам, новая разновидность карпатской пчелы будет сочетать в себе лучшие качества: миролюбие, большую производительность и способность противостоять агрессивным факторам окружающей среды», – говорится в сообщении.  
Хозяйство началось с трёх пчелосемей для домашних нужд и быстро превратилось в преуспевающее предприятие. Сейчас с одного улья пчеловод получает около 50 кг меда, а в перспективе намерен увеличить объёмы вдвое.
 
Развитию производства поспособствовала господдержка. В 2018 году хозяйство получило грант в 1,5 млн рублей от Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Это позволило закупить пчёл, ульи и оборудование для производства мёда.   Сейчас хозяйство производит такие виды мёда, как липовый, гречишный, разнотравье, майский, мёд в сотах, пыльцу, пергу, воск и пчелопакеты. 
 
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#минсельхозпрод мо
#фермер
#пчёлы
#сельское хозяйство
#апк
#московская область
#подмосковье
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Путин разозлился из-за роста цен на бензин
Путин прокомментировал рост цент на топливо
27 сентября 2023, 12:41

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил о росте цен на бензин и дизель несмотря на все принятые меры. Об этом он говорил на совещании с членами Правительства, которое проходит в режиме видеоконференции
«Цена-то растет в рознице. Меры приняты, а цены растут. Что там происходит в других звеньях, это потребителя мало интересует. Потребителю же результат нужен», - заявил Путин.

Зампред правительства РФ Александр Новак на встрече президента РФ с членами правительства заявил, что биржевые цены на топливо в России снизились после запрета на экспорт. По его словам, запрет экспорта бензинов и дизтоплива привел к снижению цен на 20% и 16%.

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#топливо
#цена
#запрет
#цены
#путин
#рф
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Новак: В России снизились биржевые цены на топливо после запрета на экспорт
27 сентября 2023, 12:40

Фото: kremlin.ru

Биржевые цены на топливо в России снизились после запрета на экспорт, заявил зампред правительства РФ Александр Новак, на встрече президента РФ с членами правительства.
«Биржевые цены на топливо в РФ снизились благодаря временному запрету экспорта, сейчас на бирже наблюдается коррекция цен», - прокомментировал ситуацию Новак.

Запрет экспорта бензинов и дизтоплива привел к снижению цен на 20% и 16%, отметил зампред. 

Ранее Новак заявил, что на автозаправочных станциях в рознице рост в течение года в среднем по стране близок к уровню инфляции.

Напомним, недавно стоимость нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизилась. Так, по итогам торгов топливо АИ-95 потеряло 5,06% в цене и составило 69 272 рублей за тонну. Бензин АИ-92 упал в цене на 6% и сейчас стоит 66083 рублей за тонну.

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#топливо
#цены
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#рф
#биржа
#экономика
#экспорт
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Рост производства макарон в Подмосковье за пятилетку составил 60%
27 сентября 2023, 09:45

Фото: Мининвест МО

Выпуск макаронных и подобных мучных изделий за последние пять лет в Подмосковье увеличился на 60%. Такие данные статистики привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По её словам, по итогам прошлого года в регионе было произведено более 316 тыс тонн макаронных изделий. Это на 115 тыс тонн больше, чем в 2018 году. В процентном соотношении рост производства составил 60%. По оценке Зиновьевой, такого существенного роста удалось добиться за счёт инвестиционной активности. 
 
Пищевая сфера, как отметила зампред, остаётся привлекательной для инвесторов. Только по линии импортозамещения в пищевой отрасли в регионе заявлено около 30 инвестиционных проектов. 

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#екатерина зиновьева
#мининвест мо
#производство
#подмосковье
#московская область
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Кнайсль: Азия стала интереснее для России в энергетическом бизнесе
27 сентября 2023, 09:18

Фото: iStock/Leestat

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Евросоюз стал менее интересен для РФ в энергетическом бизнесе в сравнении с Азией. Об этом сообщает RT.
«Да, немецкие компании платили больше, чем сейчас платят индийские, но в итоге — с учётом демографической ситуации и перспектив экономического развития — Азия будет играть более важную роль», — приводит слова Кнайсль RT.

Она высказала предположение, что восстановления статус-кво РФ до уровня весны 2022 года не произойдёт, однако Кнайсль выразила надежду на нормализацию отношений между государствами. Бывшая глава МИД Австрии добавила, что Германия не предложила России провести совместное расследование касаемо теракта на «Северных потоках», по причине того, что страна боялась оказаться в неприятном положении. В таком случае Германии пришлось бы признать вину союзников по ​Североатлантическому альянсу.

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Кому поможет инициатива ЛДПР о нулевой ставке НДФЛ – сотруднику или работодателю?
Экономист Колташов объяснил, как будет работать закон о нулевой ставке НДФЛ
27 сентября 2023, 08:26

Фото: iStock/Pra-chid

Законопроект ЛДПР о нулевой ставке НДФЛ с зарплат до 30 тыс. рублей в месяц будет внесен депутатами фракции ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким в Государственную думу 27 сентября, об этом рассказали «Известия».
Насколько масштабным этот законопроект окажется на практике, и сможет ли он радикально повлиять на жизни самых незащищенных слоёв населения, рассказал экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в интервью для «Радио 1».

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«Эта инициатива должна уменьшить налоговую нагрузку на людей, которые зарабатывают меньше всего. Но в первую очередь она уменьшит нагрузку на работодателей, потому что я не представляю, что эти 13 процентов будут накинуты в зарплату», - прокомментировал ситуацию Колташов. 

При этом, экономист отметил, что система налогообложения в России устроена так, что чем больше человек зарабатывает – тем меньше он платит налогов, и наоборот. 

«При зарплате 30 тысяч рублей сверху ведь идут деньги, которые платятся работодателем. Когда вы эти деньги получили, вы покрываете счета ЖКХ – там НДС, идете в магазин – там тоже НДС. Вы кругом платите налоги. А теперь представьте человека, который в месяц получает не 30 тысяч рублей, а 3 миллиона в месяц. Он очень много откладывает, а вот уже с отложенного налога нет. Основной доход тут получается с премий, с которых нет социальных отчислений», - объяснил эксперт.

Однако, легально трудоустроенных граждан должно стать больше. Работодателям будет выгоднее трудоустраивать людей, которые у них на конверте.


По мнению Колташова, эта инициатива действительно поможет самым бедным слоям населения получать больше заработной платы и отдавать меньше налогов, но ее необходимо развивать дальше, и подключать к законопроекту дополнительные меры.

«Должна появиться прогрессивная шкала налогообложения, когда самые бедные могут хотя бы подоходный налог не платить, потому что они все платят косвенными налогами. Они не инвестируют в ценные бумаги, недвижимость, они все деньги тратят, и таким образом получается двойное, тройное налогообложение», - в завершении добавил Колташов. 

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