Выпуск бензина в России вырос на 3,4%

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«Автомобильного бензина выпущено 3,8 млн тонн, что на 1,6% больше, чем в августе 2022 года, и на 1,5% больше, чем в июле 2023 года. За январь-август 2023 года производство автомобильного бензина выросло по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 3,4%, составив 29,4 миллиона тонн», — сообщили по итогам августа в российском ведомстве.
Отмечается, что в августе также было произведено 7,7 млн тонн дизельного топлива, что на 6,5% превышает аналогичные показатели прошлого года. За восемь месяцев 2023 года было произведено 59,6 млн тонн дизеля (на 6,8% больше, чем в 2022 году).
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