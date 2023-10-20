Вице-премьер РФ Белоусов разделил бизнес на «крысить», «хрючить» и «копытить»

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Первый вице-премьер России Андрей Белоусов рассказал о классификации способов ведения бизнеса, которую придумал его знакомый в 90-е годы прошлого века. Он назвал три типа бизнеса: «крысить», «хрючить» и «копытить».
Что касается нестандартной классификации, то Белоусов раскрыл, что означает озвученная им градация. «Крысить» — это значит по-быстрому налететь, съесть и бежать к другой кучке. «Хрючить» — это когда есть одно корыто с пищей сомнительной свежести и происхождения, и все к нему припадают, отталкивая друг друга. «Копытить» — это когда приходится долго-долго стучать по льду копытами, чтобы извлечь из-под него кусочек ягеля, который можно съесть. Вице-премьер с удовольствием отметил, что термина «единорожить» нет и не может быть в этом сомнительном ряду.
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Александр Бойцов