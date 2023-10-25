Вице-спикер Госдумы Бабаков призвал к «зарплатной революции» в России

Фото: iStock/Oleg Elkov
Проблему дефицита кадров в стране необходимо решать за счет роста зарплат.
Так считает вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. По его словам, такие меры ознаменуют «зарплатную революцию» в России, пишет издание URA.RU.
Бабаков считает, что необходимы меры по обновлению основных фондов, системному обучению предпринимателей, а также снижению налоговой нагрузки на себестоимость товара.
По словам Бабакова, инфляция в стране опережает рост доходов. Произошли изменения и в структуре спроса на рынке труда: теперь требуются в первую очередь квалифицированные специалисты, а их зарплаты выше среднего уровня.
Госдума в среду рассмотрит проект о повышении МРОТ в 2024 году
Пенсия увеличится вдвое: экономисты озвучили размер выплат с 1 ноября
Московская область вошла в топ-3 регионов по выдаче ИТ-ипотек
«Нужны системные меры по резкому повышению производительности труда, радикальному наращиванию фондовооруженности производств и быстрому росту оплаты труда. Я бы сказал, назрела и перезрела зарплатная революция», —считает Александр Бабаков.
По словам Бабакова, инфляция в стране опережает рост доходов. Произошли изменения и в структуре спроса на рынке труда: теперь требуются в первую очередь квалифицированные специалисты, а их зарплаты выше среднего уровня.
«Дефицит рабочей силы покрывался завозом трудовых мигрантов из бывших союзных республик. Сегодня это уже мало поможет. При нынешнем курсе рубля зарплаты в России стали вдвое ниже, чем в Китае. Так что у нас не абстрактный дефицит рабочей силы, а дефицит рабочей силы с низким уровнем оплаты», — сказал в заключении Александр Бабаков.Читайте также:
Госдума в среду рассмотрит проект о повышении МРОТ в 2024 году
Пенсия увеличится вдвое: экономисты озвучили размер выплат с 1 ноября
Московская область вошла в топ-3 регионов по выдаче ИТ-ипотек
Мария Фирсова